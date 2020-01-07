İşletme cetveli vermeyen firmalara bin 586 lira para cezası

Adana Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelere 'yıllık işletme cetvelleri' uyarısında bulundu.



Adana İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesine göre, Sanayi Sicil Belgesine sahip firmaların, aynı kanunun 5. maddesine göre bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini her yılsonu itibariyle en geç 4 ay içinde bakanlığımıza İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne vermesi gerekmektedir. Sanayi işletmelerimize kolaylık açısından, her yıl Nisan ayı sonuna kadar verilmesi zorunlu olan Yıllık İşletme Cetveli, 'sanayisicil.sanayi.gov.tr' adresinden e-Devlet şifresi girilebilmektedir" denildi.



Öte yandan, açıklamada, Nisan ayına kadar işletme cetveli vermeyen firmalara 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun 9. maddesi gereği bin 586 TL idari para cezası uygulanacağı belirtildi. - ADANA