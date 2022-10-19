İşletme devamlılığı ve işe alımda dijital görünürlüğün önemi artıyor

İnsanların iş yapmak veya satın almak için öncelikle online yorumları ve paylaşımları incelemeye başladığını ifade eden Distile Genel Müdürü Kadir Özpınar, "Bu durum sadece hizmet alan değil, veren taraf için de önem kazandı ve daha fazla işletme online itibarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmaya başladı" dedi.

Pandemi sonrası dijitalleşen dünyada fiziksel temaslar minimumda tutulmaya devam ediyor ve sosyal medya kullanımı gün geçtikçe artıyor. Online görünürlüğün iş tamamlama ve iş yaptırma süreçlerinde büyük etkisi olduğunu vurgulayan Distile Genel Müdürü Kadir Özpınar, online itibar yönetimi ve haber/içerik kaldırma hizmetlerine dair açıklamalarda bulundu.

"DİJİTAL PLATFORMLAR ÖNCELİKLİ HABER KAYNAKLARI HALİNE GELDİ"

İnternet ve telefonların ceplere kadar girmiş olmasının bilgiye erişim hızını artırdığını belirten Özpınar, online bilgilerin doğruluğunun ve kaynağının sorgulanmasının önemine dair şu ifadeleri kullandı:

"Arama motorları üzerinden bilgiye ulaşma süresinin kısalmış olması, bilginin güvenilirliği gibi yeni bir kavram doğurdu ve gerek müşteriler gerek işletmeler için dijital platformlar öncelikli haber kaynakları haline geldi. Artık insanlar şirketleri, markaları ve hatta yeni çalıştıracakları elemanları bile ilk önce Google benzeri arama motorlarına sorarak araştırıyor. Bu noktada internetten edinilen bilginin doğruluğu ve olumlu bir online profil oluşturulması kişiler için önem taşıyor. 2014 yılında kurulan Distile ise kişi ve kurumların online itibar yönetimi süreçlerine müdahale ederek dijital görünümlerini iyileştiriyor."

"DİJİTAL İTİBARIN OLUMLU OLMASI İŞE ALIMDA FAZLASIYLA ETKİLİ"

Farklı platformlardaki işe alım verilerini kullanarak hazırlanan SHRM raporunun sonuçlarından örnek veren Özpınar, "Geçtiğimiz 5 yıl içinde İK departmanlarında ortalama yüzde 54'lük bir büyüme gerçekleşti ve şirketler başvuranları sosyal medya da dahil olmak üzere dijital görünürlüklerine göre elemeye başladı. Raporda paylaşılana göre; işe alım sürecindeki firmaların yüzde 73'ü kalifiye eleman bulmak için LinkedIn platformunu tercih ederken, yüzde 66'sı Facebook, yüzde 53'ü ise Twitter profillerini inceliyor. Çoğu firma tek bir platforma bakmak yerine çoklu veriye başvuruyor ve Google arama motorunda çıkan sonuçları aratarak birden fazla kanaldan kontrol sağlıyor. Bu durum online itibar yönetimini önemli hale getirdi. İnternet üzerindeki bilgiler üzerinde kontrol sahibi olan başvuru sahiplerinin iş bulma şansı daha yüksek. Bu bağlamda biz internetin karşı tarafın algısı üzerindeki olumlu/olumsuz etkilerini araştırdıklarını ve yüzlerce kişi ile kuruma danışmanlık hizmetleri vererek itibar yönetimini kolaylaştırıyoruz" diye konuştu.

"EN ÇOK TALEP EDİLEN İTİBAR YÖNETİM HİZMETİ İNTERNETTEN KALICI OLARAK İÇERİK KALDIRMAK"

Online görünürlüğün yalnızca markalar ve işletmeler için değil bireyler için de oldukça önemli olduğunu dile getiren Özpınar, "İşe alım süreçlerinde özgeçmiş elbette işverenlerin belirli bir fikir sahibi olmasını sağlıyor. Fakat günümüzde işe alınacak personeller ile ilgili Google araştırmaları da son derece belirleyici. Yani bireylerin kişisel bir blogda paylaştıkları ideolojik bir fikir, genel ahlak kurallarına aykırı davranışları sebebiyle yapılmış bir haber ya da genel olarak online profil işverenlerin kararı üzerinde ciddi bir etkiye sahip. Bu yüzden işe başvurmadan önce özgeçmiş hazırlamak için nasıl bir emek veriliyorsa, benzer bir emeğin ve çabanın online görünürlüğü iyileştirmek için de verilmesi gerekiyor. Nitekim içerik kaldırma hizmetleri ile birlikte online algı ve itibar yönetimi çalışmaları da bunun için var. İşletmeler ve bireyler için online itibarın yönetimi ancak yanlış ve kötü niyetli haber, içerik veya fotoğrafların kalıcı olarak kaldırılması ile sağlanabiliyor. Bizim verdiğimiz hizmetler ise kişilerin ve işletmelerin online itibarını kalıcı olarak iyileştirerek yalan haberlerden olumsuz şekilde etkilenmelerini önlüyor" ifadelerini kullandı.

Firmaların artık iş başvurularını online kanallar üzerinden sürdürmeyi tercih ettiklerinin altını çizen Özpınar, sundukları hizmetler arasında en yoğun talebin içerik ve haber kaldırma hizmetlerine yönelik olduğunu belirtti.