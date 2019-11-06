Son Dakika Haberleri: İşletme gelirlerini lösemili çocuklara bağışladılar
Son Dakika Güncel İşletme gelirlerini lösemili çocuklara bağışladılar

İşletme gelirlerini lösemili çocuklara bağışladılar

6 saat önce

Lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak isteyen Bursa'daki 7 işletme, 5 Kasımda elde ettiği tüm gelirini Bursa LODER'e bağışladı.

İşletme gelirlerini lösemili çocuklara bağışladılar, System.String[]

Lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak isteyen Bursa'daki 7 işletme, 5 Kasımda elde ettiği tüm gelirini Bursa LODER'e bağışladı.


Türkiye'nin her köşesinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kutlanırken, Bursa'daki 7 işletme sahibi herkese örnek olacak bir çalışmaya imza attı. 21 Masa önderliğinde Nona, Chimney Factory, Balıkçı Rıza, Gökhan Aperatif, Ergün Salcı ve Aslanboğa Kokoreç, 5 Kasım günü elde ettikleri tüm geliri Bursa LODER'e bağışlayarak destek oldu. Diğer işletmelere örnek olacak bir faaliyete imza atan işletme sahibi Atakan Özen, "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle lösemili çocuklara destek olmak istedik. 5 Kasım Salı günü elde edeceğimiz bütün geliri Bursa LÖDER'e bağışlama kararı aldık. Lösemi önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık, yeter ki bu tarz kampanyalar daha da artsın. Çocuklarımızın güzel yüzleri maskeler arkasında kalmasın" dedi.


Başlattığı kampanyaya destek olanlara da teşekkür eden Atakan Özen, "Bizler Bursa'da göz önünde olan işletmeler olarak sosyal sorumluluk projelerine daha da önem vermeliyiz. İnsanların bilinçlendirilmesi konusunda en hızlı sonucu alacağımıza inanıyorum. Diğer işletmeleri de benzer projeler üretmeye ve mevcut projelere katılmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Türkiye, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Araştırma-Türkiye'de balık tüketenlerin yüzde 95'i somonu tercih etti
Esed'in asker konuşlandırdığı Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi İstanbul depremiyle ilgili Japon deprem uzmanından uyarı: Yüzde 60 ihtimalle 7,4 büyüklüğü bekliyoruz Son Dakika: Fahrettin Altun duyurdu: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 19:54:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşletme gelirlerini lösemili çocuklara bağışladılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]