Son Dakika Haberleri: İşletme koçluğuyla ihracatı ve satışları katladıv

İşletme koçluğuyla ihracatı ve satışları katladıv

45 dakika önce

Türkiye'de 6.5 yıldan bu yana şirketlere işletme koçluğu yapan ActionCOACH Türkiye, bu sürede 55 şirkete ulaştı.

İşletme koçluğuyla ihracatı ve satışları katladıv, System.String[]
Türkiye'de 6.5 yıldan bu yana şirketlere işletme koçluğu yapan ActionCOACH Türkiye, bu sürede 55 şirkete ulaştı. ActionCOACH verdiği eğitimlerle birçok şirketin ihracat ve satış rakamlarını katlamasını sağladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:05 

İhracat, Türkiye, Ekonomi
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