Zonguldak'ta "Tam kapanma" denetimleri sürüyor - Son Dakika

Zonguldak'ta "Tam kapanma" denetimleri sürüyor

01.05.2021 12:38

Zonguldak'ta "Tam kapanma" denetimleri sürüyor Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tam kapanmanın ikinci gününde trafik denetimleri sürüyor.

Zonguldak'ta "Tam kapanma" denetimleri sürüyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tam kapanmanın ikinci gününde trafik denetimleri sürüyor. Çok sayıda insanın izinli olarak dışarıda olması işletme sahiplerinin eleştirisine neden oldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda ülke genelinde 17 günlük tam kapanma 29 Nisan saat 19: 00'dan itibaren başladı. Buna göre, üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verildi. 17 Mayıs günü saat 05: 00'e kadar sürecek tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yasağın ikinci gününde Kdz. Ereğli'de de trafik denetimleri yapıldı. Kentin belirli noktalarında polis ekipleri tarafından uygulanan denetimler sabahın erken saatlerinde başladı.

Trafik ekipleri, sürücüleri tek tek durdurarak araç sürücüleri ve yanında yolcu olarak bulunan kişilerin izin belgeleri olup olmadığını sorguladı. İzin belgeleri olmayan sürücülere idari para cezası işlemi uygulanıyor.

İlçede Sürücü Kursu sahibi olarak hizmet veren Coşkun Öztürk, araç yoğunluğuna dikkat çekerek herkesin dışarıda olmasını eleştirdi. Öztürk açıklamasında, "Trafik denetim uygulaması iyi fakat tam kapanma uygulaması diye biliyorum ama araçlar vızır vızır. Herhalde çalışmayan tek sektör biziz. Herkeste bir izin belgesi var. İki tane sürücü kursum var, bizim çıkmamız gerekirken bizden başka herkes dışarıda. Vatandaş at yarışı oynamaya gidebiliyor, Milli Piyango bileti almaya gidebiliyor, bankaya gidebiliyor. Bizden başka her yer açık. Sıkıntı küçük esnafa aslında. Uygulama aslında iyi fakat kapanmanın herkesi etkilemediğini düşünüyorum. Büyükşehirlerden özellikle köylere, Bodrum'a, her yere, insanlar bir şekilde virüsü götürüyor." İfadelerini kullandı.

Zonguldak'ta Tam kapanma denetimleri sürüyor
Zonguldak'ta Tam kapanma denetimleri sürüyor
Zonguldak'ta Tam kapanma denetimleri sürüyor
Zonguldak'ta Tam kapanma denetimleri sürüyor
Zonguldak'ta Tam kapanma denetimleri sürüyor
Zonguldak'ta Tam kapanma denetimleri sürüyor
Zonguldak'ta Tam kapanma denetimleri sürüyor
Zonguldak'ta Tam kapanma denetimleri sürüyor
Zonguldak'ta Tam kapanma denetimleri sürüyor
Zonguldak'ta Tam kapanma denetimleri sürüyor
Zonguldak'ta Tam kapanma denetimleri sürüyor

Koronavirüs, Zonguldak, Mayıs, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta 'Tam kapanma' denetimleri sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ümit Özat'a Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı Tam kapanmanın ardından açılma nasıl olacak? Bakan Koca süreci anlattı
1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı         
14:26
Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı         
14:20
Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor         
13:46
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı         
12:01
Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti Maradona'nın sağlığı kaderine terk edildi! Efsanenin ölümünü araştıran Sağlık Kurulu, tedavi sürecinde ihmal olduğunu tespit etti         
11:13
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı         
09:46
Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı         
09:27
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 14:46:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta "Tam kapanma" denetimleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement