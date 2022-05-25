Müzikholdeki ölümlü tartışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Müzikholdeki ölümlü tartışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

25.05.2022 15:46

Müzikholdeki ölümlü tartışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Zonguldak'ta bir müzikholun sahibinin pompalı tüfekle öldüğü işyeri çalışanının da yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Müzikholdeki ölümlü tartışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir müzikholun sahibinin pompalı tüfekle öldüğü işyeri çalışanının da yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından 4 kişi tutuklanırken bir kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olay önceki gün sabaha karşı Çaydeğirmeni beldesinde bir müzikholde meydana geldi. İddialara göre Levent A. ile işyeri sahibi Tolga Korkmaz ve müzikhol çalışanı O.P. arasında anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Levent A. tabancayla iş yeri sahibi ve garsona ateş etmek istedi ancak silahı tutukluk yaptı. Bunun üzerine Muhammet B. pompalı tüfekle ateş ederek işyeri sahibi Tolga Korkmaz ve müzikhol çalışanı O.P.'yi yaraladı. Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tolga Korkmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralı olan garson O.P. Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tolga Korkmaz'ı öldüren Muhammet B. ve baba Zihni B. jandarmaya giderek teslim oldu. Olayla ilgili Levent A.'nın yakalanmasının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgisi bulunan Ahmet K. de tutuklanırken Zeynep Ş. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tolga Korkmaz ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

İfadeleri ortaya çıktı

Zanlı Muhammet B. ifadesinde Tolga Korkmaz'ın kendisine borcu olduğunu alacağını istediğini söyledi. Muhammet B., beraberindekiler ile Tolga Korkmaz'a ait işyerine gittiklerini çıkan tartışma üzerine silah sesi duyduğunu anlattı. Levent A.'yı kurtarmak için aracından pompalı tüfeği aldığını hedef gözetmeden ateş etitğini söyledi. Zanlılardan Levent A. da tartışmada yaralandığını kendisini korumak için ateş ettiğini ancak silahının tutukluk yaptığını söylediği ortaya çıktı.

Pompalı ile ateş anı kamerada

Öte yandan olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tarafların tartıştığı tartışma sonrası bir kişinin pompalı tüfek ile ateş ettiği görülüyor.

Müzikholdeki ölümlü tartışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Müzikholdeki ölümlü tartışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Müzikholdeki ölümlü tartışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Müzikholdeki ölümlü tartışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Müzikholdeki ölümlü tartışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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