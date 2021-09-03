İşletmeci Talha Yıldızeli: Hizmet sektöründe 'salgın bitti' mantığıyla hareket edilmemeli - Son Dakika

Pandemi döneminde hizmet sektörünün yaşadığı süreci değerlendiren işletmeci Talha Yıldızeli, "Aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla yeni normal hayat bizim için bir umut oldu. Ancak salgın bitti mantığıyla hareket etmek doğru değil. Bu nedenle toplumsal bilinçle sektörde alınan önlemlere devam edilmeli" dedi.

Pandeminin dünyada birçok sektörü olumsuz etkilediğini söyleyen işletmeci Talha Yıldızeli, "Aşı öncesi yaşanan açılmalarda sosyal mesafe dolayısıyla müşteri kapasitesi azaldı. Biz kazanç odaklı değil de müşteri ve personel memnuniyetini önemsiyoruz. Bizim A'dan Z'ye bütün çalışanlarımız çok değerli ve eşit söz haklarına sahip. Bu süreçte bazılarından geçici olarak ayrılmak, insanların dertlerini görmek kötü oldu. İşletmemizde dostluk, sevgi ve eşitlik prensipleriyle yeni nesil bir yönetim şekli uygulanıyor" diye konuştu.

"KORONAVİRÜS HEM SOSYAL HEM EKONOMİK BEDELLER ÖDETTİ"

Aşının sektöre umut olduğunu ifade eden Yıldızeli, "Koronavirüs bizlere hem sosyal hem ekonomik bedeller ödetti. Tekrar yaşamamak için işletmelerimizde gereken önlemlere ülkece uyarak ekmeğimize, ekonomimize ve sağlığımıza sahip çıkmalıyız. Tüm bu zorlu süreçler devam ederken mekanımızda önlemlere devam ederken nezih hizmet sunmayı da devam ettiriyoruz. Müşterilerimiz iç rahatlığıyla sosyal açıdan mekanımızda vakit geçirerek, memnun ayrılıyor. Hijyen kurallarının yüksek safhada tutulduğu mekanımız bu dönemde sosyal mesafe kurallarına uyarak hizmetinden ödün de vermiyor. Müşterilerimizin sağlığı da memnuniyeti de bizim için tek önemli husus olduğu için bu yolda ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

Sektörün toparlanma sürecine girdiğini söyleyen Yıldızeli, "Sektör için normalleşme, toparlama ve iyileşme süreci tüketici kitleyi tekrar kazanmakla mümkün olacaktır. Bu süreçte daha ön plana çıkan dijital mecralarda daha da güç kazanmak tüketici kazanımını getirir. Tüketiciye uygun promosyon, öneri, çözüm ne varsa gözden geçirilerek aktif olmaktan başka yol yoktur. Dijital inovasyonlar ve yeni stratejik planlar dolayısıyla pandeminin kötü etkilerinin silinmesi ve tekrar büyüme sağlanması kaçınılmazdır. Umudu kaybetmeden ilerlemek en iyi yol olacaktır" ifadelerini kullandı.