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İşletmeci Umut Evirgen, sevgilisi Serenay Sarıkaya için mekanı kapattı - Son Dakika

İşletmeci Umut Evirgen, sevgilisi Serenay Sarıkaya için mekanı kapattı

06.09.2021 15:53

Cem Yılmaz ile ilişkisini bitirdikten sonra birçok kişiyle sevgili olduğu iddia edilen oyuncu Serenay Sarıkaya'nın şimdilerde işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşadığı iddia edildi. Sarıkaya ile ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Evirgen'in sevgilisi için mekanını kapatıp müşteri almadığı ileri sürüldü.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra iş adamı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Ancak aşk iddiasını yalanlayan Sarıkaya Demirhisar ile sadece arkadaş olduklarını söyledi. Güzel oyuncunun adı şimdilerde de işletmeci Umut Evirgen ile anılmaya başlandı.

SEVGİLİSİ İÇİN MEKANINI KAPATTI

Milliyet'te yer alan habere göre, daha önce Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun gibi isimlerle aşk yaşayan yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen, sevgilisi Serenay Sarıkaya'yla rahat zaman geçirmek için yeni yeni yöntemlere başvurduğu ileri sürüldü. Sevgilisiyle zaman geçirmek isteyen Evirgen, içeride 5-6 müşterinin olduğu dakikalarda giriş yapan Sarıkaya için mekanı kapattı. Çalışanlara talimat veren işletmeci, o dakikadan sonra içeriye kimseyi aldırmadığı iddia edildi.

İşletmeci Umut Evirgen, sevgilisi Serenay Sarıkaya için mekanı kapattı

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Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin İşletmeci Umut Evirgen, sevgilisi Serenay Sarıkaya için mekanı kapattı - Son Dakika Magazin


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