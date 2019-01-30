İşletmede Bulunan Kimlik 3 Kişiyi El Verdi

Kırklareli'nde bir işletmede gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili yapılan incelemede bulunan kimlik belgesi 3 kişiyi ele verdi.

Kırklareli'nde bir işletmede gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili yapılan incelemede bulunan kimlik belgesi 3 kişiyi ele verdi.



Kırklareli merkeze bağlı Asilbeyli köyünde bir işletmede hırsızlık olayı meydana geldi. Jandarma ekipleri ve işletme sahibi K.K. tarafından işletmede yapılan kontrolde, 1 adet televizyon, 1 adet bilgisayar, 1 adet trafo ve 100 metre kadar bakır kablonun çalındığı tespit edildi.



Olay yerinde yapılan incelemede H.A. isimli şahsa ait kimlik bulundu. Bulunan kimliğin sahibi hakkında yapılan araştırmada, 2017 yılı Mayıs ayında meydana gelen bir hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli H.A. ifadesinde hırsızlık olayını L.S. ve K.S. isimli şahıslarla birlikte gerçekleştirdiğini söyledi. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla L.S. ve K.S. isimli şahıslar da gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

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