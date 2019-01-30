Son Dakika Haberleri: İşletmede Bulunan Kimlik 3 Kişiyi El Verdi

İşletmede Bulunan Kimlik 3 Kişiyi El Verdi

14 dakika önce

Kırklareli'nde bir işletmede gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili yapılan incelemede bulunan kimlik belgesi 3 kişiyi ele verdi.

İşletmede Bulunan Kimlik 3 Kişiyi El Verdi, System.String[]
Kırklareli'nde bir işletmede gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili yapılan incelemede bulunan kimlik belgesi 3 kişiyi ele verdi.

Kırklareli merkeze bağlı Asilbeyli köyünde bir işletmede hırsızlık olayı meydana geldi. Jandarma ekipleri ve işletme sahibi K.K. tarafından işletmede yapılan kontrolde, 1 adet televizyon, 1 adet bilgisayar, 1 adet trafo ve 100 metre kadar bakır kablonun çalındığı tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemede H.A. isimli şahsa ait kimlik bulundu. Bulunan kimliğin sahibi hakkında yapılan araştırmada, 2017 yılı Mayıs ayında meydana gelen bir hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli H.A. ifadesinde hırsızlık olayını L.S. ve K.S. isimli şahıslarla birlikte gerçekleştirdiğini söyledi. Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla L.S. ve K.S. isimli şahıslar da gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:41 Kaynak: İHA

Jandarma, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özlem Yıldız Gözaltına Alınan Eski Kocasını Adliyede Yalnız Bırakmadı Hırsızlık Şüphelisi Kadınlardan Kendilerini Görüntüleyen Gazetecilere İlginç Sözler: Sen Hala Ölmedin mi?

CHP'den Aday Gösterilmeyen Belediye Başkanı, Genel Merkeze Savaş Açtı: Kararı Tanımıyorum Cezaevinden Kaçan 2 Kişi, Jandarmaya Adres Sorunca Yakayı Ele Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 11:55:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İşletmede Bulunan Kimlik 3 Kişiyi El Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]