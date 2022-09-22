Azure SQL'in sunduğu inovasyonlarla dijital dönüşümünüzü hızlandırın!

Teknoloji, her geçen gün gelişmeye ve ilerlemeye devam ediyor. Bu nedenle dijital dönüşümün ve modernizasyonun önemi de artıyor. Bu durum yalnızca devletler ve milyar dolarlık şirketler için değil, büyük ya da küçük tüm işletmeler için geçerliliğini koruyor. Biz de dijital dönüşüme önem verenler ve geleceğe yatırım yapmak isteyenler için bazı önerileri bir araya getirdik.

Microsoft Azure SQL ile yeniliklere ve dijital dönüşüme başlayın

Dijital dönüşüm, büyük ve küçük her işletme için oldukça önemlidir. Örneğin altyapınızda ve kullandığınız sistemlerde basit değişiklikler yaparak maliyetleri optimize edebilir, verileri güvenle taşıyıp işleyebilir, hibrit ortamlarda güvende kalabilir ve iş yükünüzü ölçeklendirebilirsiniz. Bu içeriğimizde söz konusu dömüşümü sağlamak için neler yapabileceğinizi anlattık. Ancak, başlamadan önce hatırlatmakta fayda var ki bu tür kapsamlı geliştirmeler için profesyonel destek almak da mümkün.

Örneğin buraya tıklayarak Microsoft'un Azure SQL'i ile yeniliğe geçiş ve modernleşme ile ilgili en yaygın çözümlerini ücretsiz keşfedebilirsiniz. Bu sayede konu hakkında daha detaylı fikir sahibi olacağınız gibi, daha doğru kararlar verebilirsiniz.

Müşterilerle etkileşim ve iletişim kurmanın yeni yollarını bulun

Üreticiler için dijirak dönüşümün faydalarından birinin de kurumsallık olduğunu zaten söyledik. Ancak bunun önemine bir kez daha vurgu yapmakta fayda var. İnteraktif bir web sitesi, hızlı ve düzgün iletişim için 7/24 chat alanı, telefon ya da benzer kanallar aracılığıyla hizmet verecek müşteri memnuniyeti ve satış ekibi işletmenizde ciddi farklar yaratabilir.

Altyapınızı ve işinizi modernize etme

Günümüzde analog olarak yapılan işler, ciddi bir enerji ve insan gücü maliyeti oluşturabiliyor. Basit bir dosyalama ya da envanter yönetimi bile modern bir altyapı ile çok daha kolay hale gelebilir. Müşterilinizin ve sizin işinizi daha yakından takip etmesini sağlayabileceği gibi gereksiz iş yükünden de sizi kurtatabilir.

Yeni hizmetler sunmak

Modernizasyon altyapı alanında olduğu kadar, ürün ve hizmet konusunda da oldukça gerekli. Hiçbir şeyin sabit kalmadığı günümüzde, rakiplerinizin önünde olmak ve ürün/hizmet çeşitlilğini artırmak oldukça önemlidir. Özellikle de dijital dönüşüm ve teknolojiden faydalanarak bunu başarmak sizi rekabette çok daha öne geçirebilir.

Siz de bunun gibi ve çok daha ötesinde olan dönüşüm tavsiyeleri için buraya tıklayarak Microsoft'un Azure SQL'i ile yeniliğe geçiş ve modernleşme ile ilgili en yaygın çözümlerini keşfedebilirsiniz. Böylelikle tüm profesyonel tavsiyeleri içeren e-kitaba ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.