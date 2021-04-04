İşletmeler İçin Sürdürülebilir Büyümeyi Sağlamanın Yolları

ABB Dijital Satış Lideri Mehmet Karakaya, işletmeler için sürdürülebilir büyümeyi anlattı.

Karakaya, sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için işletme, kurum ve kuruluşların günümüz teknolojisine adapte olarak hayatta kalabilmesi gerektiğini ve bu nedenle dijital dönüşüme uyum sağlamak zorunda olunduğunu söyledi.

Pandemi döneminde küçük kuruluşların, ortak dijital platformlara geçmesi gerektiğini, e-ticaret gibi uygulamalarla işbirliği yaparak hayatta kalması gerektiğini belirtti. Endüstriyel ve ticari firmaların, yeni iş modellerini mümkün kılan yeni teknolojiler ve yeni iş birlikleriyle büyük kitlelere ulaşabileceğini ve tüm kurumlar için dijital dönüşümün gerekli olduğunu söyledi.