İstanbul'daki işletmeler, kademeli normalleşme kapsamında müşterileriyle iş yerlerinde yeniden buluştu - Son Dakika

İstanbul'daki işletmeler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, kademeli normalleşme dönemine geçilmesiyle iş yerlerine gelen müşterilerine yeniden kavuştu.

Daha önce "gel al" ya da evlere servisle yöntemiyle çalışan yeme-içme yerleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme süreci çerçevesinde, dünden itibaren vatandaşlara iş yerinde hizmet vermeye başladı.

Kovid-19 ile mücadelede belirlenen kurallar doğrultusunda müşterilerini iş yerlerine kabul eden işletmeler, kademeli normalleşme sürecine geçildiği için memnun olduklarını ifade etti.

Börekçi Yüksel Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün bu yana işlerinin hareketlendiğini söyledi.

Ulusoy, "Girdilerimiz biraz arttı ama yine de müşterilerin yeniden gelmesinden memnunuz." dedi.

Müşterilerden Ömer Can Hünkaroğlu, kısıtlamanın olduğu dönemde börekçiye gelerek, yemeyi özlediğini belirtti.

Burada börek yediği için mutlu olduğunu anlatan Hünkaroğlu, "Önceden alıp eve gidiyordum, evde yiyordum ve gün yüzü göremiyordum. Şu anda istediğim zaman böreğimi yemeye gelebiliyorum." diye konuştu.

"Yeniden kapanma inşallah gelmez"

Çay ocağı işletmecisi Mehmet Güldalı, işlerini iyi olduğu için mutlu olduklarını dile getirerek, "Bizim için en iyi şey bu durumdur. Müşteriler gelip gidiyor. Yeniden kapanma inşallah gelmez." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden Nejat Yalçın ise çay ocaklarının yeniden hizmet vermesinin hem vatandaşlar hem de esnaf için iyi olduğunu kaydetti. Yalçın, eskisi gibi çay içip dinlendiklerini ifade ederek, "Bugünleri çok özlemiştik. Bu durumdan hem esnaf hem de biz memnunuz." değerlendirmesini yaptı.

Kahvehane işletmecisi Ahmet Ali Yalçın, yeniden normalleşmeye uzun süreden sonra geçtikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Yalçın, insanlar az da olsa kahvehaneye geldiğini aktararak, "Yeniden dükkanların açılmasından mutluyuz." dedi.

Lokanta işletmecisi Ayşe Orhan, vatandaşlarda hala bir tedirginliğin olduğunu ancak insanların yavaş yavaş alışmaya başladığını ifade etti.

"Yer bulamayan da oluyor"

Halı saha işletme müdürü Bayram Salgın da futbol oynamaya aşırı bir talebin olduğunu, çalışma saatleri kısıtlı olduğu için müşterilerin erken saatleri tercih ettiğini belirtti.

Salgın, rezervasyonlarda gündüz bir sıkışma yaşandığına dikkati çeken Salgın, "Yer bulamayan da oluyor. İlk gün saha için 600-700 telefon aldık. Yeniden sahalar açıldığı için memnunuz. Baya boş kaldık ve bu dönemde devlet desteğiyle ayakta durmaya çalıştık." şeklinde konuştu.