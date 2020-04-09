İşletmeler maske ihtiyaçlarını GSO-MEM'den tedarik edebilecek - Son Dakika
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İşletmeler maske ihtiyaçlarını GSO-MEM'den tedarik edebilecek

6 saat önce

Yurt genelinde maske satışının yasaklanmasının ardından, işletmelerin maske ihtiyacını karşılamak üzere Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) organizasyonunda Valilik aracılığıyla bedeli karşılığında dağıtılmak üzere...

İşletmeler maske ihtiyaçlarını GSO-MEM'den tedarik edebilecek, System.String[]

Yurt genelinde maske satışının yasaklanmasının ardından, işletmelerin maske ihtiyacını karşılamak üzere Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) organizasyonunda Valilik aracılığıyla bedeli karşılığında dağıtılmak üzere Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) maske tedarikine başlandı.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, işletmelerde zorunlu hale gelen ancak satışının yasak olmasından dolayı işletmelerin maskeye ulaşmakta yaşadığı güçlüklerin aşılabilmesi için harekete geçtiklerini, direk üreticiden aldıkları maskeleri maliyet bedeli ile hiçbir kar amacı olmadan sanayicilerin kullanımına sunduklarını kaydetti.


Bugüne kadar sanayicilere istihdam konusunda destek olan GSO-MEM'in bu zorlu süreçte sanayicilerin maske taleplerini karşılamaya başladığını dile getiren Adnan Ünverdi, "Korona virüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sanayi iş yerlerinde çalışanların takması zorunlu hale gelen maske temininde yaşanabilecek sıkıntıların önlenmesi adına ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda bahse konu maskelerin 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine Valilikler aracılığıyla bedeli karşılığında maske dağıtılması hususu gündeme gelmiştir. İşletmelerimizde çalışanların takmak zorunda oldukları maskelerin temini için gerekli izinler alınmış olup, maskeler Odamız iştiraki olan GSO-MEM tarafından işletmelerimize sunulmaktadır" ifadelerini kullandı.


İş dünyasının yaşadığı sorunların çözümü için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ünverdi, "Firmalarımızın talepleri doğrultusunda maske konusunda sürdürmüş olduğumuz görüşmeler neticesinde, çok şükür maske ihtiyacına cevap verebilir hale geldik. Bunu da kendi ürettiği makine ile maske üretimi yapan odamız üyesi Maas Mekatronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilen maskeleri firmalarımızla buluşturarak gerçekleştiriyoruz. Makine sektörüne sundukları katkı ve maske üretiminden dolayı da firma sahibi Emrah Çetindağ'ı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Diğer üretici firmalarımızın da üretime katılması ile maske ihtiyacının daha da fazla karşılanmasını hedefliyoruz" dedi.


Ünverdi, GSO üyesi sanayi iş yerleri ve bu iş yerlerinde çalışan işçi sayılarının tespit edilerek, çalışanların ihtiyaç duyduğu maske dağıtım planının yapılması için firmaların taleplerini ivedilikle iletmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.


Maske talep süreci


Maske alabilmek için www.gso.org.tr adresinde bulunan maske talep formunu doldurmak veya maske@gso.org.tr adresindeki formun mail olarak gönderilmesi gerektiği açıklandı. Konuyla ilgili detaylı bilginin ise www.gso.org.tr adresinde yer aldığı vurgulandı. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 05:34 Kaynak: İHA

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