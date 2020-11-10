İşletmeler, normalleşme sürecinin 2021'in ilk çeyreğinde başlayacağını öngörüyor

Vodafone Business'ın araştırmasına göre, normalleşme sürecinin 2021'in ilk çeyreğinde başlayacağını öngören işletmelerin, salgın sürecini dijitalleşmeyle fırsata çevirmesi bekleniyor.

Vodafone'un açıklamasına göre, Vodafone Business, Kovid-19 salgınının Türkiye'deki işletmelerin iş süreçlerini nasıl değiştirdiğini ve hangi teknolojik ihtiyaçların öne çıktığını araştırdı.

İşletmelerin iş süreçlerinin nasıl değiştiğini, hangi ihtiyaçlarının öne çıktığını araştıran Vodafone Business, özellikle KOBİ'lerin geleceğe hazır olmak için hangi teknolojilere ihtiyaç duyduğuna ışık tuttu.

Her ölçekten 534 şirketi kapsayan saha araştırmasının sonuçlarına göre, bu süreçte altyapı ve dijitalleşme işletmelerin en önemli gündem maddesi oldu.

Normalleşme sürecinin 2021'in ilk çeyreğinde başlayacağını öngören işletmeler sosyal mesafe ve hijyen önlemlerine odaklanırken uzaktan çalışma ve e-ticaretteki patlama nedeniyle teknolojik altyapı ve çözümlere yatırımlarını hızlandırdı.

Araştırmaya göre, Kovid-19 salgını sürecinde işletmelerin öne çıkan ihtiyaçları şu şekilde sıralandı:

"Güvenli depolama ve yedekleme yani bulut teknolojileri, siber güvenlik, ofis programları ile telekonferans ve video konferans, enerjiden makineye, tarladan motorlu taşıtlara uzaktan takip sistemleri, maliyet azaltıcı ve verim artırıcı etkisinin yanı sıra potansiyel müşterilere erişim açısından pazarlama ve satış için dijital kanal kullanımı."

İşletmeler salgın sonrası iş sağlığı ve güvenliğine odaklanacak

Araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 57'si normale dönüşün 1 yıldan az süreceğini belirtirken, yüzde 24'ü iş yönetimi modellerinde uzaktan çalışmayı sürdürmeyi planladığını bildirdi.

Küçük işletmelerin yüzde 28'i teknolojik altyapısını güçlendireceğini belirtirken KOBİ'lerin hazırlıkları daha çok dijital teknolojilerin aktif kullanımı, evden çalışma ve e-ticaret geçişin hızlandırılması üzerine yoğunlaştı.

Salgın sonrasında işletmelerin verimliliği artırmak için en fazla odaklanacağını vurguladığı alan iş sağlığı ve güvenliği oldu. İşletmelerin yüzde 64'ü bu alana odaklandığını bildirdi.

İşletmelerin diğer odaklandığı alanlar yüzde 35 ile çalışanları teknoloji/dijitalleşme/çevrimiçi çalışma konusunda eğitmek ve yüzde 30 ile teknolojik altyapıyı güçlendirmek oldu.

"Dijital çözümlerimizle işletmelerin rekabette öne çıkmasına destek oluyoruz"

Açıklamada araştırmaya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone Grubu'nun Kovid-19 krizi öncesinde ve sonrasında Avrupa, ABD, Asya ve Afrika'daki her ölçekten ve sektörden şirketlerle yaptığı araştırmanın bir benzerini Türkiye'de gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İşletmelere dijitalleşmenin gücüyle destek olmayı hedeflediklerini vurgulayan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Vodafone Grubu'nun yaptığı araştırma bize geleceğe hazır şirketlerin yeni dönemde fark yaratacağını çok net biçimde gösteriyor. Bu şirketler, krizleri, yeni çalışma yöntemlerini denemek, yeni teknolojilere geçmek ve daha akıllı yatırımlar yapmak için bir fırsat olarak görüyor. Araştırmaya göre, geleceğe hazır şirketlerin yüzde 71'i salgınla, doğrudan müdahale etmek için halihazırda en az bir yeni teknoloji yatırımları bulunduğunu belirtti. Tüm dünyada geleceğe hazır şirketlerin yüzde 57'si önümüzdeki beş yılda kar artışı bekliyor. Bu şirketlerin en önemli özelliği, dijitalleşmeye yatırım yapmaları."

"Dijital ve temassız hizmetlere talep arttı"

Meltem Bakiler Şahin, Türkiye'de yaptıkları saha çalışmasının da salgın döneminde hangi taleplerin öne çıktığına ışık tutarken işletmeleri geleceğe hazırlayacak dijital dönüşümün hızlandığını gözler önüne serdiğini bildirdi.

Dijitalleşmenin sektörel boyutta ihtiyaçları nasıl değiştirdiğinin araştırmada net biçimde görüldüğünü aktaran Şahin, turizm sektöründe yüz yüze teması azaltacak dijital ve temassız hizmetlere talebin öne çıktığını anlattı.

Şahin, doğrudan mobil cihazlardan akıllı self check-in/check-out yapmak, oda anahtarı olarak QR kodlarının kullanmak, odadaki tüm işlemleri kontrol etmek için mobil cihazları tercih etmek gibi dijital çözümlerin gelecek sürecin teknolojileri olacağını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Perakende ve gıda sektörlerinde depo yönetimi, sevkiyat, stok kontrolü ve tedarik zinciri gibi süreçlerde fiziksel iş gücünü azaltmaya yardımcı olacak yapay zekanın kullanıldığı depolar gibi gibi teknolojik çözümler ve bunların mobil uygulamalarla entegrasyonu şirketlerin ilgi alanına girdi. Sonuç olarak yeni dünyada bütün sektör ve segmentlerde iş modelleri daha fazla dijitalleşecek ve şirketlerin her ölçeğe uyarlanabilen teknik çözümlere ihtiyacı olacak. Biz de sunduğumuz operasyonel verimlilik, uzaktan yönetim ve verimli çalışma çözümlerimizle işletmelerimizin bu sürece uyum sağlayabilmeleri için destek vermeye devam edeceğiz."