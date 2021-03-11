İşletmeler tekrar kapanmak istemiyor - Son Dakika

İşletmeler tekrar kapanmak istemiyor

Vaka sayısının artmaması ve buna bağlı olarak tekrar kapanmamak için herkesin kurallara riayet etmeli

İşletmecilerden, "Yetkili merciler bizi sürekli denetlesin" talebi

ESKİŞEHİR - Kontrollü normale geçişle birlikte restoran ve kafe gibi işletmelerde yüzde 50 kapasiteyle hizmet verilmeye başlanırken, iş yeri sahipleri tekrar kapanmamak için kurallara riayet edilmesi gerektiğini söylüyor.

Korona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 1 yıldır çeşitli kısıtlamalar uygulanıyor. Teması azaltmak ve salgını kontrol altına almak için kafe, restoran, lokanta, çay bahçesi ve benzeri işletmeler ise tedbirler kapsamında yaklaşık 100 gün boyunca kapalı kaldı. Mart ayı itibariyle 4 renkten oluşan haritaya göre düşük, orta ve yüksek riskli grupta yer alan illerde bu işletmeler, 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle hizmet sunmaya başladı. Uzun bir aranın ardından açılmayla birlikte işletme sahipleri de rahat bir nefes aldı. Müşteri kabul edilmesiyle birlikte işlerinde hareketlilik yaşandığını belirten restoran sahipleri, vaka sayısının artmaması ve buna bağlı olarak tekrar kapanmamak için herkesin kurallara riayet etmesi gerektiğini söyledi.

"Tekrar kapanmak istemiyoruz"

Vakaların artmaması için tüm işletmelerin ve vatandaşların kurallara uyması gerektiğini ve tekrar kapanmak istemediklerini vurgulayan Eskişehir Etevim Steakhouse işletmecisi Servet Keskin, "Gerçekten de çok uzun bir aradan sonra, yaklaşık 100 günlük bir bekleyişin ardından sevinçli bir şekilde işletmelerimizi açtık. Güzel bir talep gördük ve biz de özlediğimiz misafirlerimize kavuşmuş olduk. Bu süreçte bizim de tüm meslektaşlarımızın da daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Biz gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Yüzde 50 kapasiteyle çalışıyoruz. Çevreden gördüklerimiz ve duyumlarımıza göre bu kurallara dikkat etmeyenler var. Bunlara riayet etsinler çünkü biz kapanmak istemiyoruz. Kapanma gerçekleştiği zaman hem işletmeler olarak hem de personel olarak büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bu durum bir makinenin işleyişi gibi değil. Düğmeye basıp kapat-aç yapamıyorsunuz. Kapanırsak çok büyük sorunlar bizi bekliyor. Yetkili mercilerimizin bizi sürekli ve sıkça denetlemelerini talep ediyoruz. Sonuçta denetim olur ve bunların sıklığı artarsa herkes daha fazla dikkat edecek. Biz de bu süreci daha iyi aşacağız" diye konuştu.

"Paket serviste kazancımız düşük"

Yeni normale geçişten önce paket servisiyle hizmete devam ettiklerini ancak yeterli kazanca ulaşamadıklarının altını çizen Keskin şunları kaydetti:

"Paket servis kısmında da önemli noktalar var. Biz bir şekilde bu hizmeti veriyoruz ama bu hizmetten düşük bir karımız oluyor. Bu da hiçbir şeye yetmiyor, ne kiramızı ne de personel masrafımızı karşılıyor. Devletimizden kira, KDV ve stopaj konusunda indirimler geldi. Bu süreci 2021'de de devam ettirmelerini talep ediyoruz. Bunları eğer sıfırlarlarsa bize bir merhem olacaktır."