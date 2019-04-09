Son Dakika Haberleri: İşletmeler Turuncu Bayrak İçin Yarışacak

İşletmeler Turuncu Bayrak İçin Yarışacak

1 saat önce

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı gerçekleşecek olan Turuncu Bayraklı Hijyenik İşletme Projesi Değerlendirme ve Denetim Süreci devam ediyor.

İşletmeler Turuncu Bayrak İçin Yarışacak, System.String[]
Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı gerçekleşecek olan Turuncu Bayraklı Hijyenik İşletme Projesi Değerlendirme ve Denetim Süreci devam ediyor.

Turuncu Bayrak sayesinde işletmeler, sundukları hizmetin hijyen kurallarına uygun olduğunu müşterilerine ilan edebilme fırsatı yakalayacak.

Başvuru yapan işletmelerin denetimleri Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Teknik Personelleri tarafından hijyenik koşullar göz önünde bulundurularak yapılıyor. Denetim sonucunda Turuncu Bayrak almaya hak kazanan işletmelere törenle 2019 yılı için Turuncu Bayrakları teslim edilecek.

Başvuruyu kaçıranlar için son fırsat

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, tamamen başvuru esaslı olan Turuncu Bayrak Denetlemelerine hala başvuru yapmayan işletmeler için bu hafta son başvuruları alacaklarını, isteyen işletmelerin Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bizzat mail ya da telefonla başvuru yapılabileceğini söyledi. Erdoğmuş, programa restoran, pastane, ekmek fırınları, dondurma, pasta, yufka imalathaneleri, yemek fabrikaları, kasaplar, okul öncesi eğitim kurumu, okul kantinleri, bayan kuaförleri ve şarküterilerin katılabileceğini belirtti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:19 Kaynak: İHA

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