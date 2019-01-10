Son Dakika Haberleri: İşletmelere Asgari Ücret Desteği Veren Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kabul Edildi.

İşletmelere Asgari Ücret Desteği Veren Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kabul Edildi.

1 saat önce

IHAAW203054-SIY/10-01-2019- İşletmelere asgari ücret desteği veren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

İşletmelere Asgari Ücret Desteği Veren Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kabul Edildi., System.String[]
IHAAW203054-SIY/10-01-2019

- İşletmelere asgari ücret desteği veren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. 10.01.2019 20: 30: 54 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:36 Kaynak: İHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Politika
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