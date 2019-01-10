İşletmelere Asgari Ücret Desteği Veren Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kabul Edildi.
1 saat önce
IHAAW203054-SIY/10-01-2019- İşletmelere asgari ücret desteği veren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
IHAAW203054-SIY/10-01-2019
- İşletmelere asgari ücret desteği veren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
'nda kabul edildi. 10.01.2019 20: 30: 54 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:36 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Görüşen CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu'ndan İlk Açıklama: Oyunu İstedim
40 Yıldır Mağarada Yaşayan Adamın Cumhurbaşkanı Erdoğan Sözleri Güldürdü: Başbakan Kim Oldu?
'Acun Ilıcalı ile Itır Esen Aşk Yaşıyor' İddialarının Ardından Şeyma'dan Manidar Fotoğraf!
Konsensus'un Yerel Seçimler İçin Yaptığı İzmir Anketinde CHP'ye Büyük Sürpriz!