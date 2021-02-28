İşletmelerin açılmasıyla piyasa hızlanacak - Son Dakika

İşletmelerin açılmasıyla piyasa hızlanacak

28.02.2021 09:34
İşletmelerin açılmasıyla piyasa hızlanacak, System.String[]

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, esnafın evine ekmek götüreceği günü sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, "İşletmelerin açılmasıyla piyasa da, para akışı da hız kazanacak" dedi.

Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, esnafın evine ekmek götüreceği günü sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, "İşletmelerin açılmasıyla piyasa da, para akışı da hız kazanacak" dedi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan işletmeler gözlerini pazartesi günü çıkacak karara çevirdi. Daha önce yapılan 1 Mart tarihinde normalleşmelerin başlayacağı açıklaması üzerine birçok esnaf işletmelerinde hazırlıklarını tamamladı. Esnafın meraklı bekleyişi devam ediyor.

Esnafın işletmelerini açmak için hazır olduğunu belirten ESMİAD Başkanı Şamil Seyhan, "Uzun aradan sonra işletmeleri kapalı olan esnafımızı bir bayram havası sardı. Evlerine ekmek götürmek için sabırsızlıkla bekleyen esnafımıza pazartesi günü müjdeli haberin geleceğini düşünüyoruz. Devletimiz tarafından alınan korona virüs tedbirleri sonrasında mevcut korona virüs olan vatandaşlarımızın sayısındaki düşüş gözle görülüyor. İlk normalleşecek illerden biri olarak Eskişehir'in olacağını düşünüyorum. Devletimizin alacağı karar sonrasında esnafımız yeniden işletmelerini açacak. Birçok esnaf arkadaşımız normalleşme sürecinin başlayacağından dolayı hazırlıklarını tamamladı. Gelecek hayırlı haberi beklemeye başladılar. İşletmelerin açılması piyasalardaki sıcak para akışının da hızlanacağı anlamına gelmektedir. Ticaret yeniden hızlanacaktır" dedi. - ESKİŞEHİR

İşletmelerin açılmasıyla piyasa hızlanacak

Koronavirüs, Eskişehir, Seyhan, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İşletmelerin açılmasıyla piyasa hızlanacak - Son Dakika Ekonomi


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