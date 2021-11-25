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İşletmelerin ihtiyaçlarına odaklanmayan yazılımların yüzde 75'i başarısız - Son Dakika

İşletmelerin ihtiyaçlarına odaklanmayan yazılımların yüzde 75'i başarısız

25.11.2021 13:06
İşletmelerin ihtiyaçlarına odaklanmayan yazılımların yüzde 75'i başarısız

Yapılan araştırmalar, dijital dönüşümde ihtiyaca odaklanan yeni nesil yazılımların işletmelerin faaliyetlerine çeviklik ve sürdürülebilirlik kazandırdığını gösteriyor.

Yapılan araştırmalar, dijital dönüşümde ihtiyaca odaklanan yeni nesil yazılımların işletmelerin faaliyetlerine çeviklik ve sürdürülebilirlik kazandırdığını gösteriyor. abas Türkiye Yönetici Ortağı Serhan Oralp, "İşletmelerin yönetim, tedarik, depolama, satış ve servis gibi üretim zincirlerinde ihtiyaç duydukları aşamaları kapsayan yeni nesil ERP yazılımları, dijital dönüşümde başarıyı beraberinde getiriyor. İhtiyaca odaklanmayan ERP yazılımlarının yüzde 75'i başarısızlıkla sonuçlanıyor" dedi.

Pandemiyle hız kazanan dijital dönüşüm, hemen her sektörden ve ölçekten işletmelerin yatırımlarında yer buldu. Statista'nın yaptığı araştırmaya göre, şirketlerin dijital dönüşüm harcamalarının 2022'de 1,78 trilyon dolara, 2020 ve 2023 yılları arasında ise yaklaşık 7 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. IDC tarafından yapılan araştırmada ise dijital dönüşümünü tamamlayan işletmelerin 2023'e kadar küresel ekonomiye 53,3 trilyon dolar katkı sağlayacağı öngörülüyor. Yeni nesil yazılımlarla üretim endüstrisinde oyunun kurallarının yeniden yazıldığını belirten abas Türkiye Yönetici Ortağı Serhan Oralp, "IDC tarafından yapılan analiz çalışması, küresel şirketlerin yüzde 80'inin 2023'e kadar ihtiyaçlarını karşılayan özel yazılımlara yöneleceğini gösteriyor. Bu da dijital dönüşümün bileşenlerini şirketlerin ihtiyaçlarının belirleyeceğini gösteriyor" dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN MERKEZİNDE YENİ NESİL TEKNOLOJİLER VAR

Üretimde ihtiyaç duyulan tüm aşamaların tek bir kaynağa entegrasyonunu sağlayan yeni nesil ERP çözümlerinin üretim endüstrisine tarihinin en büyük dönüşüm fırsatını sunduğunu belirten Serhan Oralp, "Orta ve büyük ölçekli ya da üretici ve ticari kimliğine sahip şirketler, dönüşümde farklı fonksiyonlara ihtiyaç duyabiliyor. Başarılı bir dijital dönüşüm, üretici şirketlerin sadece ihtiyaç duydukları fonksiyonları içine alan, uçtan uca çözümler sunan yeni nesil bir ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) çözümü gerektiriyor. Dönüşümün merkezinde ihtiyaçlara cevap veren yeni nesil teknolojiler yer alıyor. İhtiyaçlara odaklanmayan ERP yazılımlarının yüzde 75'i başarısızlıkla sonuçlanıyor" dedi.

İŞLETMELERİ MALİYET SÜRPRİZLERİNDEN KURTARIYOR

Entegre bir ERP çözümünün şirketlerin potansiyelini ortaya çıkaran altın anahtar işlevi gördüğüne değinen Serhan Oralp "Alman teknolojisinin uzmanlığıyla yeni nesil teknolojileri bir araya getirdiğimiz abas ERP ile orta ölçekli işletmelere yönetim, kontrol, satın alma, satış, servis, muhasebe, üretim, depolama gibi ihtiyaç duydukları tüm fonksiyonları içine alan uçtan uca dijital çözümler sunuyoruz. İhtiyaçlara cevap veren özelleştirilebilir yeni nesil yazılımımızla işletmeleri maliyet sürprizlerinden koruyoruz. İşletmelerin sadece bugün değil gelecekteki ihtiyaçlarını da tek bir kaynakta buluşturarak işlerine çeviklik ve sürdürebilirlik kazandırıyoruz" ifadelerinde bulundu.

ÇALIŞANLARIN VE İŞ SÜREÇLERİNİN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIYOR

Entegre, bireysel ve yenilikçi bakış açısıyla işletmelerin satış, müşteri ilişkileri, maliyetlendirme gibi temel iş süreçlerinin modellenmesi, analizi ve iyileştirilmesini sağladıklarını söyleyen Serhan Oralp, "İşletmelerin ihtiyaçlarından yola çıkarak geliştirdiğimiz abas ERP ile işletmeleri hedefledikleri standartlara kavuşturuyoruz. Böylece iş süreçlerinin verimliliğini artırıyor, şirketleri geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

İŞLETMELERİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNA KILAVUZLUK EDİYOR

Türkiye'de 2005 yılından bu yana farklı ölçekli işletmelere danışmanlık ve teknoloji hizmeti verdiklerini ifade eden Serhan Oralp, "Deneyimli ekibimiz ve yenilikçi yüzümüzle sadece teknoloji geliştirmiyor, işletmelere dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti de sunuyoruz. ERP'ye hazır olmayan işletmeler için gerekli altyapının oluşturulmasından entegrasyona, sisteme işlerlik kazandırılmasına kadar tüm süreçleri yöneterek işletmelerin dijital dönüşüm yolculuğuna kılavuzluk ediyoruz" dedi.


İşletmelerin ihtiyaçlarına odaklanmayan yazılımların yüzde 75'i başarısız
İşletmelerin ihtiyaçlarına odaklanmayan yazılımların yüzde 75'i başarısız

geri dönüşüm, Türkiye, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İşletmelerin ihtiyaçlarına odaklanmayan yazılımların yüzde 75'i başarısız - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşletmelerin ihtiyaçlarına odaklanmayan yazılımların yüzde 75'i başarısız - Son Dakika
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