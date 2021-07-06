Üye Girişi
İşletmelerin karlılıkları "FuturaBox" projesiyle artacak - Son Dakika

İşletmelerin karlılıkları "FuturaBox" projesiyle artacak

06.07.2021 13:32
İşletmelerin karlılıkları

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile Ata Holding iş birliğinde geliştirilen "FuturaBox" projesi, işletmeler için mevcut bilgilerin en etkili biçimde kullanılmasını sağlayarak geleceğe dair öneriler sunup yöneticiler için alternatif çözümler üretiyor.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile Ata Holding iş birliğinde geliştirilen "FuturaBox" projesi, işletmeler için mevcut bilgilerin en etkili biçimde kullanılmasını sağlayarak geleceğe dair öneriler sunup yöneticiler için alternatif çözümler üretiyor.

FuturaBox projesinin detayları düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

BAU akademik altyapısı ve Ata Holding ortaklığında geliştirilen FuturaBox, işletmelerin planlama ve hareket yükünü azaltmaya hazırlanıyor. Verilerin en iyi biçimde işlenmesi ve işletmelerin yüksek oranda kar sağlamalarına yardımcı olacak proje, perakende sektöründeki karar vericilerin gelecek hedeflerine ulaşmaları konusunda yol gösterici bir asistan görevi üstleniyor. Müşteri memnuniyeti verisi kullanılarak gelecekteki satış verilerini tahmin edebilen bir makine öğrenmesi modeli olan projede, geçmiş analiz sonuçlarından gelecek simülasyonları yapılıyor ve yöneticilere alternatif çözümler sunuluyor.

Tanıtım toplantısında konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, projenin 2 yıl önce başladığını hatırlatarak, "Bugüne gelmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Üniversite-sanayi iş birliğindeki algı öğrencinin staja gitmesidir ya da seminerler ve kariyer günleri yapılmasıdır. Burada bunu bir üst seviyeye çıkardık. Özel bir uygulama ve yapı bulunuyor. Bilim insanlarımızı ve sektördeki tecrübeli kişileri aynı masaya aldık. Öğrencilerimizi de masaya aldık ve sektörün gerçekten ihtiyaç duyduğu bir konuda bilim insanlarımızın deneyimleriyle bir ürün ortaya çıkararak markalaştırdık." dedi.

Projenin üniversite-sanayi iş birliği neticesinde markalaşan ilk ürünlerden olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Kısacası, bu ürün farklı sektörlerde de uygulanabilecek. Özellikle yöneticilerin karar verme süreçlerinde onları destekleyecek bir hizmet. Buradaki teknolojiler büyük veri ve yapay zeka ülkemizin geleceğini gösteren konular. 11. Kalkınma Planı'nda da bu konuda ülkemizin ciddi hedefleri var, özellikle yerli yazılım konusunda... Bu ürün bu konuda da önemli." şeklinde konuştu.

Karadeniz, bu modelin her üniversitede çalışıldığında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insanların yetiştirilmesinde önemli rol oynayacağını belirterek, "Ürünlerin üretilmesinde bir imece örneği olduğu için farklı üniversitelerde de modellenmesi önemli. Burada çıkan markanın sadece Türkiye'de değil, dünyada da iyi bir marka olabileceğini düşünüyorum. İş yapış şekillerimiz yeni teknolojilerle değişiyor. Burada ya bunları satın alan olacağız ya da bu yeni teknolojileri üreten ve dünyaya sunan ülke olacağız. Biz üniversite olarak sektörle üretmeyi seçiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bazı kararları yapay zekaya devretmek konusunda ihtiyaç var"

Ata Holding Koordinatörü ve Ata Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Köklü de yöneticilere destek verecek bir yapay zeka aracı oluşturmak için yola çıktıklarını anımsatarak, "Artık karar vermek veya bir raporu okumak gittikçe zorlaşıyor. Kararın kendisi giderek zorlaşıyor, hem daha karmaşık hale geliyor hem de daha hızlı karar vermek zorundasınız. Çünkü parametreler hızla değişiyor. Burada bazı kararları yapay zekaya devretmek konusunda ihtiyaçlarımız var ve bu proje de buradan çıktı. Özellikle perakende sektöründe başladık. Çünkü veri akışı çok hızlı." diye konuştu.

Köklü, perakende sektöründeki parametrelerin çok fazla olduğunu belirterek, "Müşteri memnuniyeti açısından ciro tahmini yapan bir modele doğru ilerledik. Bu proje aslında bir ürünü hedeflemedi, ürün çıktılardan bir tanesiydi. Projeyi yaparken iki çıktımız daha oldu. BAU ve Ata Holding bir araya gelerek geniş bir yelpazede toplantılarımızı yaptık. Öğrencilerin hazırladığı tezlerde bu projeden esinlenmeler olduğunu biliyoruz. Bu bile önemli bir çıktı. Diğer çıktımız ise üniversite ve sanayi iş birliğinin modeli konusunda nasıl iş birliği yapılırın örneğini ortaya koyduk." dedi.

Projenin özel sektördeki ihtiyaçtan ortaya çıktığını kaydeden Köklü, "AR-GE yatırımları özel sektör için çok pahalı. Üniversitelerde ise laboratuvarlar kurulu ve çalışmalar yapılıyor. Bu sinerjiyi bir araya getirdik. İş dünyasının ihtiyaçları ve akademik dünyanın bilgi birikimini bir araya getirerek FuturaBox'ı oluşturduk ve bu markalaşmış bir ürün." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, FuturaBox; yapay zeka uygulaması ile müşteri memnuniyet anket verileri, ilgili alışveriş verisi ve olası diğer dış değişkenlerle birlikte (hava durumu, trafik yoğunluğu, rakip fiyatları, özel günler ve benzeri) modellenerek her bir boyutun şirket performansı (ciro/trafik/kar ve benzeri) üzerindeki etkisini anlamlandırıp çözüm önerisi sunan bir yapay zeka uygulaması. Bu veriler ışığında hangi anket verisinin değişiminin bu performans kriterlerine etkisinin ne kadar olabileceği yönünde çıkarımlar yaparak yöneticilere gelecek hedeflerine ulaşmalarında yol gösteriyor ve istenildiğinde ERP sistemiyle entegre çalışarak bazı adımları yönetici adına gerçekleştirebiliyor. FuturaBox, ilk aşamada perakende sektöründe uygulanırken, sağlıktan spora ve eğitime kadar birçok farklı sektörde de uygulama alanı bulacağı öngörülüyor.

Bahçeşehir Üniversitesi, Yapay Zeka, Üniversite, Karadeniz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İşletmelerin karlılıkları 'FuturaBox' projesiyle artacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

PSG, Achraf Hakimi'yi 70 milyon euroya renklerine bağladı 20:10 PSG, Achraf Hakimi'yi 70 milyon euroya renklerine bağladı F.Bahçe'nin resmi girişimde bulunduğu Vrsaljko'nun kronik sakat çıkması taraftarları korkuttu 19:43 F.Bahçe'nin resmi girişimde bulunduğu Vrsaljko'nun kronik sakat çıkması taraftarları korkuttu Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 299 yeni vaka tespit edildi 19:38 Son Dakika: Türkiye'de 6 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 299 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı 18:34 Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı 18:17 İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL 18:10 Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL
Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili 17:49 Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti 17:11 Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti

Son Dakika Haberleri
17:48 Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
16 yaşındaki şahıs, pencereyi kırarak girdiği evdeki kadına tecavüz etmeye kalkıştı 16 yaşındaki şahıs, pencereyi kırarak girdiği evdeki kadına tecavüz etmeye kalkıştı         
20:12
Parçalanmış cansız bedenlerin sırrını göğüs silikonu çözecek Parçalanmış cansız bedenlerin sırrını göğüs silikonu çözecek         
19:55
Mutfakta patlayan buzdolabı evi kül etti, çocuklarını pencereden atarak kurtardı Mutfakta patlayan buzdolabı evi kül etti, çocuklarını pencereden atarak kurtardı         
19:38
Koronavirüste varyant kabusu sürüyor! Delta varyantından sonra şimdi de Lambda varyantı çıktı Koronavirüste varyant kabusu sürüyor! Delta varyantından sonra şimdi de Lambda varyantı çıktı         
19:33
Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı! Yağmur bu sefer şiddetli geliyor         
18:23
Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır         
18:16
Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı Öz babası tarafından cinsel istismara uğrayan Melisa Döngel: Anneme söyledim, bana inanmadı         
18:06
Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük         
17:42
45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor 45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor         
16:59
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi         
16:38
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi         
15:49
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim         
15:39
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 20:50:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İşletmelerin karlılıkları "FuturaBox" projesiyle artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement