İşletmenin havalandırma kablolarını elini kolunu sallaya sallaya çaldı - Son Dakika
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İşletmenin havalandırma kablolarını elini kolunu sallaya sallaya çaldı

18.05.2022 14:57
İşletmenin havalandırma kablolarını elini kolunu sallaya sallaya çaldı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir iş merkezinin altında bulunan restoranın çatı katındaki havalandırma kablolarının çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir iş merkezinin altında bulunan restoranın çatı katındaki havalandırma kablolarının çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin rahat tavırlarının dikkatlerden kaçmadığı olaya ilişkin konuşan işletme sorumlusu Şahin Demirtaş, "Kabloları çalan kişi bizi mağdur bıraktı. İşletmemiz bir buçuk gün faaliyet gösteremedi" dedi.

Olay, 14 Mayıs Cumartesi günü saat 18.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi 2. Cadde üzerinde bulunan bir restoranın çatıda bulunan havalandırma sistemlerinin kabloları çalındı. Hırsızlık, restoran çalışanlarının havalandırmanın çalışmadığını fark ederek çatıyı kontrol çıkması ile anlaşıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çatı ve iş merkezinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

"Rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı"

Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin rahat bir şekilde kabloyu eline sararak iş merkezinde ilerlediği anlar yer aldı. Polis ekiplerince kimliği tespit edilerek yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edilecek.

"Kabloları çalan kişi bizi mağdur etti"

Yaşanan hırsızlığı anlatan işletme sorumlusu Şahin Demirtaş, "İşletmemizin havalandırma motoru durdu. Motor durunca yukarıya geldik. Bu sebepten dolayı yaklaşık bir buçuk gün işletmemizde faaliyet durdu. Daha sonra problem için çağırdığımız arkadaş aşağıda kabloların sarktığını söyledi. Tekrar kontrol için çatıya çıkınca 2 tane kablomuzun çalındığını ve bu sebeple makinelere elektrik gitmediğini gördük. Kabloları çalan kişi bizi mağdur bıraktı. Sistemi kuran arkadaşları ve problemi bulabilmesi için mühendis çağırdık. Elektrik işi sıkıntı olabilir diye SEDAŞ'ı çağırdık. Ama gerçeğin çok farklı olduğunu daha sonrasında güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince gördük. Çatıya çıktığımızda kabloların kesildiğini gördük. Şikayetçi olduk, karakola gidip ifade verdik. Dünde polis merkezinden aradılar şüphelinin yakalandığını ve bugünde tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edileceğini söylediler. Çok rahat iniyor arkadaş buradan. Kabloları eline sara sara aşağıya iniyor sanki bir elektrik işçisi gibi. İnşallah iyi bir ceza alır. Bizde bu olaya ilişkin 4.250 TL'ye yakın bir masraf yaptık ve işletmemiz bir buçuk günde faaliyette gösteremedi mağdur olduk" diye konuştu. - SAKARYA

İşletmenin havalandırma kablolarını elini kolunu sallaya sallaya çaldı
İşletmenin havalandırma kablolarını elini kolunu sallaya sallaya çaldı
İşletmenin havalandırma kablolarını elini kolunu sallaya sallaya çaldı
İşletmenin havalandırma kablolarını elini kolunu sallaya sallaya çaldı

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Kaynak: İHA

Hırsızlık, Serdivan, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşletmenin havalandırma kablolarını elini kolunu sallaya sallaya çaldı - Son Dakika


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