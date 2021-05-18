İşletmesine tahliye kararı gelince intihara kalkıştı! - Son Dakika

İşletmesine tahliye kararı gelince intihara kalkıştı!

18.05.2021 16:30

Antalya'da sözleşmesi sona erdiği için işletmesine tahliye kararı çıkan Mesut C. isimli işletmeci, işyerini boşaltmamakta ısrar etti. Önce boynuna silah dayayan Mesut C. bir süre intihar edeceğini söyledi. Bu durum üzerine şahsın bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlardan sonra ikna edilen şahıs, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Antalya polisini alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir firmanın kiraya verdiği kafeteryanın sözleşme süresi sona erdi. Mahkemeden tahliye kararı çıkartılan kafeterya için bugün boşaltmaya gelen görevlileri kafeteryanın işletmecilerinden Mesut C., içeriye almadı.

BOYNUNA SİLAH DAYADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve Özel Harekat Polisi sevk edildi. Boynuna ve kalbine silahı dayayan Mesut C.'yi ikna etmek için polis uzun süre dil döktü. Ekipler bir yandan da çevre güvenliğini alıp kafeteryanın önünden geçen caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Eylemini yarım saat sürdüren Mesut C., bir yakını ve polis memurlarının iknasıyla silahını bıraktı.

"KENDİ KENDİLERİNE BİZİ ÇIKARTIYORLAR"

Gazetecilere açıklama yapan Mesut C., "Ben aidatımı, kiramı vermişim beni buradan çıkartıyorlar. Ben yeni bir evli insanım. Arabamı, her şeyimi sattım. Bana bir sözleşme gelmedi, ben bir şey imzalamadım. Kendi kendilerine bizi çıkartıyorlar. Ben her ay pandemide kiramı vermişim. Benim süre doldu, kendi kendilerine çıkartıyorlar. Süre dolmamış" dedi.

İŞLETME BOŞALTILDI

Mesut C. gözaltına alınıp polis merkezine götürülürken, işletmedeki eşyalar da nakliye aracıyla boşaltılmaya başladı.

İşletmesine tahliye kararı gelince intihara kalkıştı!

Muratpaşa, Antalya, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İşletmesine tahliye kararı gelince intihara kalkıştı! - Son Dakika


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