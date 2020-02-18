İşletmesini hibelerle büyüttü - Son Dakika
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İşletmesini hibelerle büyüttü

6 saat önce

Kütahya'da, Veteriner Hakim Gürkan İlhan, kurduğu 'Süt sığırcılığı projesi'ni hibe destekleriyle büyüttü.

İşletmesini hibelerle büyüttü, System.String[]

Kütahya'da, Veteriner Hakim Gürkan İlhan, kurduğu 'Süt sığırcılığı projesi'ni hibe destekleriyle büyüttü.


Tesisi, 2014 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKKD) da desteği ile kurduğunu belirten Veteriner Hekim Gürkan İlhan, "Kütahya'da ilk defa robotik sağma süt işlemesi benim tarafından kuruldu. Burada yılda 1,5 milyon litre süt üretiyoruz. Yine yılda 21 ton et üretimi gerçekleştiriyoruz. 70 civarında damızlık düve yetiştiriyoruz. 700 dekarlık alandaki iş yerimizde 6 kişi çalışmaktadır" dedi.


Haziran ayında faaliyete geçmesi planlanan güneş enerjisi sistemi (GES) projesi ile yıllık 160 bin TL enerji tasarrufu sağlanacağını kaydeden İlhan, "Bilindiği gibi devlet işletmelere kendi enerjini üretmesi için hibe destekler veriyor. Biz de projemizi işinin ehli danışmanlarla hazırlayarak yetkililere teslim ettik. Projemiz onaylandı. 500 bin TL'ye mal olacak olan projemizin yarısı hibe" diye konuştu.


İlhan, işletmecilerin, devletin sunduğu hibe desteklerini araştırarak mutlaka yararlanmaları tavsiyesinde bulundu. - KÜTAHYA

Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:16 Kaynak: İHA
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