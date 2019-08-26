Son Dakika Haberleri: İşlevini yitirmiş muayene bacaları bakımdan geçiyor
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İşlevini yitirmiş muayene bacaları bakımdan geçiyor

1 saat önce

HATSU ilimizin muhtelif noktalarında kanalizasyon ana muayene bacalarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

İşlevini yitirmiş muayene bacaları bakımdan geçiyor, System.String[]

İl genelinde oluşan altyapı problemlerini çözüme kavuşturma adına çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Genel Müdürlük, Kırıkhan ilçesine bağlı Özyörük Mahallesi'nin farklı noktalarında işlevini yitirmiş muayene bacalarında yenileme çalışması yapıldığını aktardı.

Ayrıca yol seviyesi altında veya üstünde kalan muayene bacalarının yol hizasına getirildiği bilgisini veren HATSU, yapılan çalışma sayesinde herhangi bir müdahale anında ana bacaların daha kolay tespit edileceğini belirtti.

Kırıkhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:39 Kaynak: Bültenler
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