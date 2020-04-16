Islık çalıp Bakan Selçuk'u okullarına davet ettiler - Son Dakika

Ağrı Öğretmenler Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, hababam sınıfı müziği eşliğinde evlerinde ıslık çalarak çektikleri video ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u okullarına davet etti.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un korona virüs tedbirlerinin sona ermesi ile birlikte hayalinin herhangi bir lisenin penceresinden öğrencilerle birlikte ıslık çalmak olduğunu belirten sosyal medya paylaşımına karşılık Ağrı Öğretmenler Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ıslık çalarak video çekti. Ağrı Öğretmenler Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri çektikleri videoda korona virüs tedbirleri kalkınca Bakan Selçuk'u Ağrı'ya okullarına davet ettiler.



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullanmıştı:



"Hayaller gerçeklerin provasıdır. Hayal kurmasak gerçeği bu kadar güzel olmaz mutlu anların. Öğretmenlerimize, velilerimize, çocuklara gün içinde küçük bir oyun... Ben başlatayım. #okullaraçılınca bir liseye gidip pencereden gençlerle beraber ıslık çalacağım. Siz ne yapacaksınız? " - AĞRI