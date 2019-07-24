Son Dakika Haberleri: İsmael Diomande Çaykur Rizespor'da
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İsmael Diomande Çaykur Rizespor'da

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fildişi Sahilli futbolcu İsmael Diomande ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İsmael Diomande Çaykur Rizespor'da, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fildişi Sahilli futbolcu İsmael Diomande ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen 26 yaşındaki ön libero oyuncusu, ardından Rize'ye geldi. Diomande için Çaykur Didi Stadı toplantı odasında imza töreni düzenlendi.
Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, burada yaptığı konuşmada, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Fransa'da oynayan İsmael Diomande'nin takıma katıldığını ifade eden Er, "Kendisiyle 2 yıllık bir sözleşme imzaladık. Bize önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Türkiye'yi ve Rize'yi araştırdığını ve burayı tercih ettiği söyledi. Hayırlı olsun." diye konuştu.
İsmael Diomande ise Rize'de olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti.
Rize'ye gelişinin en önemli etkenleri arasında arkadaşları ile konuşmaları olduğunu vurgulayan Diomande, şunları kaydetti:
"Burada oynayan Viera ile arkadaşız. Viera ve Drogba haricinde birkaç futbolcu ile daha konuştum. Çaykur Rizespor'da oynayan Viera ve Galatasaray'da oynayan Didier Drogba, Türkiye'deki atmosferden ve taraftarların güzelliğinden bahsettiler. Bunlar benim için çok güzel şeyler oldu. Fildişi Sahili A Milli takımında olduğum için az tatil yaptım ve çok antrenman yaptım. Buraya hazır bir şekilde geldim. Birçok takımdan transfer teklifi vardı. Ben ve ailem Müslüman. Böyle güzel bir ülkede daha rahat edebileceğimi düşündüm. Türkiye'den de birçok takımdan teklif geldi ama teknik direktörümüzle konuştuktan sonra Rize'ye gelme konusunda kesin kararımı verdim."
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:29 Kaynak: AA
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