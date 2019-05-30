Ismael Tajouri, Sürdürülebilir Su Üzerine Mesaj Gönderdi
1 saat önce
New York City FC forması Ismael Tajouri, dünyanın çeşitli yerlerinde temiz su elde etmenin zorlukları hakkında bu mesajı iletiyor. New York City FC, oyuncuları dünyanın farklı bölgelerine zorlu su sorunlarıyla karşı karşıya tutan sürdürülebilir su teknolojisi şirketi Xylem ile ortaklık kurdu.
New York
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:06
City FC forması Ismael Tajouri, dünyanın çeşitli yerlerinde temiz su elde etmenin zorlukları hakkında bu mesajı iletiyor. New York City FC, oyuncuları dünyanın farklı bölgelerine zorlu su sorunlarıyla karşı karşıya tutan sürdürülebilir su teknolojisi şirketi Xylem ile ortaklık kurdu.
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