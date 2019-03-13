Son Dakika Haberleri: İsmail Altındağ Anısına Lokma Dağıtıldı

İsmail Altındağ Anısına Lokma Dağıtıldı

24 dakika önce

Bodrum Belediyesi tarafından, geçtiğimiz yıl bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ'ın anısına lokma dağıtımı gerçekleştirildi.

İsmail Altındağ Anısına Lokma Dağıtıldı, System.String[]
Bodrum Belediyesi tarafından, geçtiğimiz yıl bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Altındağ'ın anısına lokma dağıtımı gerçekleştirildi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda dökülen lokmanın dağıtımına merhum İsmail Altındağ'ın yakınları, Bodrum Belediye Başkan yardımcıları Taner Uslu, Niyazi Atare, Turgay Kaya, belediye meclis üyeleri, Bodrum Belediyesi çalışanları ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:23 Kaynak: İHA

Taner Uslu, Bodrum, İsmail Altındağ, Güncel
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