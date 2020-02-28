İsmail Altunsaray konseri iptal - Son Dakika
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İsmail Altunsaray konseri iptal

6 saat önce

Talas Belediyesi tarafından 6 Mart Cuma günü düzenlenmesi planlanan İsmail Altunsaray konseri, İdlip'ten gelen acı haberler nedeniyle iptal edilmiştir.

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Talas Belediyesi tarafından 6 Mart Cuma günü düzenlenmesi planlanan İsmail Altunsaray konseri, İdlip'ten gelen acı haberler nedeniyle iptal edilmiştir.


Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamada düzenlenmesi planlanan konserin iptal edildiği bildirilerek; "Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk Milleti'nin başı sağ olsun" denildi. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, İdlip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:16 Kaynak: İHA
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