İsmail Altunsaray konseri iptal - Son Dakika

İsmail Altunsaray konseri iptal
6 saat önce
Talas Belediyesi tarafından 6 Mart Cuma günü düzenlenmesi planlanan İsmail Altunsaray konseri, İdlip'ten gelen acı haberler nedeniyle iptal edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:16 Kaynak: İHA
Talas Belediyesi tarafından 6 Mart Cuma günü düzenlenmesi planlanan İsmail Altunsaray konseri, İdlip'ten gelen acı haberler nedeniyle iptal edilmiştir.
Talas Belediyesi'nden yapılan açıklamada düzenlenmesi planlanan konserin iptal edildiği bildirilerek; "Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Türk Milleti'nin başı sağ olsun" denildi. - KAYSERİ
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