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İsmail Arca ve Başkan Kurt bir araya geldi - Son Dakika

İsmail Arca ve Başkan Kurt bir araya geldi

18.11.2021 13:28
İsmail Arca ve Başkan Kurt bir araya geldi

Türk futbol tarihinin ve Eskişehirspor'un unutulmaz futbolcularından İsmail Arca, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt, makamında gerçekleşen ziyarette, Eskişehir spor'un efsanevi kaptanlarından İsmail Arca ile futbol ve spor üzerine sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Arca, Başkan Kurt'a, Eskişehirspor'a verdiği desteklerden ve Odunpazarı'na katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ayyıldızlı formayı 50'den fazla kez taşıyarak, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şeref madalyası kazanan İsmail Arca'ya ziyareti için teşekkür eden Başkan Kurt, Eskişehirspor'un sadece Eskişehir için değil, tüm Türkiye için çok önemli olduğunun altını çizdi. Başkan Kurt, Eskişehirspor ve Eskişehirspor taraftarına her zaman destek olacağını belirtti.

Ziyaretin ardından Başkan Kurt ve Arca, Başkan Yardımcısı Evren Olcay ile birlikte Gündoğdu Mahallesi'nde görme engelli sporcuların da maç yapabileceği şekilde yeniden tasarlanan İsmail Arca Spor Alanı'na gitti. Hem mahallelilerin kullanımına sunulan hem de görme engelli spor kulüplerinin Eskişehir'de yapacağı tüm şehirlerarası maçlarına ev sahipliği yapan İsmail Arca Spor Alanı'nı inceleyen Başkan Kurt ve Arca, yetkililerden de saha hakkında bilgi aldı.

İsmail Arca Spor Alanı'nda bulunan Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ercan Güneri, kendilerine verdiği destekler için Başkan Kurt'a teşekkür etti. Kullandıkları spor alanına İsmail Arca isminin verilmesinin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Güneri, görme engelliler futbol ligi hakkında Başkan Kurt ve Arca'ya bilgi verdi.

Spor alanına kendi adının verilmesinden büyük bir onur duyduğunu belirten Arca, Başkan Kurt ve Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına, bu sahayı Eskişehir'e kazandırdıkları için teşekkür etti.

Eskişehirspor, Odunpazarı, Eskişehir, Futbol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İsmail Arca ve Başkan Kurt bir araya geldi - Son Dakika


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