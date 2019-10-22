Son Dakika Haberleri: İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarında yeni eğitim dönemi başladı
Son Dakika Güncel İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarında yeni eğitim dönemi başladı

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarında yeni eğitim dönemi başladı

3 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarında 2019-2020 eğitim öğretim dönemi başladı.

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarında yeni eğitim dönemi başladı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarında 2019-2020 eğitim öğretim dönemi başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 28 yıldır her yaştan sanatseveri buluşturan konservatuvarun sınavlarına bin 787 kişi başvurdu.

Piyano, keman, yan flüt, ritm, bağlama, gitar, çello, ud ve mandoline başvuran bin 415 kursiyerden başarılı olan 588'i müzik eğitimine, tiyatro,Türk sanat müziği, Türk halk müziği, enstrüman eğitimi, halk oyunları, ses ve şan eğitimi bölümlerinin yetenek sınavlarına giren 372 kişiden 201'i eğitimlere başladı.

Konservatuvarda oluşturulan çocuk ve gençlik korosu da ilk çalışmalarını yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:54 Kaynak: AA
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