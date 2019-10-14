Son Dakika Haberleri: İsmail Bebek hayata tutunamadı
Son Dakika 3. Sayfa İsmail Bebek hayata tutunamadı

İsmail Bebek hayata tutunamadı

24 dakika önce

Kastamonu (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde genzine süt kaçan 3 aylık bebek hayatını kaybetti.

İsmail Bebek hayata tutunamadı, System.String[]

Kastamonu (İHA) – Kastamonu'nun Tosya ilçesinde genzine süt kaçan 3 aylık bebek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinde annesinden süt emdiği sırada iddiaya göre üç aylık İsmail Kayra Ünlü'nün genzine süt kaçtı. Durumu fark eden aile, bebeklerini Tosya Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilen İsmail Kayra Ünlü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü'nün cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. Ünlü'nün Tosya ilçesinde toprağı verileceği öğrenildi. - KASTAMONU

Kastamonu, Tosya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:51 Kaynak: İHA
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