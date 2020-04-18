İsmail Berber hayatını kaybetti - Son Dakika

İsmail Berber hayatını kaybetti
7 saat önce
Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İsmail Berber, Dursunbey'de geçirdiği kalp krizi sonrası sevk edildiği Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İsmail Berber, Dursunbey'de geçirdiği kalp krizi sonrası sevk edildiği Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.
Altıeylül Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü İsmail Berber ziyaret için gittiği memleketi Dursunbey'de kalp krizi geçirdi. İsmail Berber, Dursunbey Devlet hastanesinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra sevk edildiği Balıkesir Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere karşı kurtulamayarak hayatını kaybetti.
İsmail Berber 1972 yılında Dursunbey doğumlu olup evli ve 2 çocuk babasıydı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 07:59 Kaynak: İHA
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