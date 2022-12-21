İsmail Berhan Perincekli: Türkiye'nin ilk pastanesi Lebon'u yaşatarak markayı dünyaya duyuracağız - Son Dakika
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İsmail Berhan Perincekli: Türkiye'nin ilk pastanesi Lebon'u yaşatarak markayı dünyaya duyuracağız

21.12.2022 17:32
İsmail Berhan Perincekli: Türkiye'nin ilk pastanesi Lebon'u yaşatarak markayı dünyaya duyuracağız

Geçtiğimiz günlerde kapanacağı duyurulan Türkiye'nin ilk pastanesi olan Lebon'u devralıp markanın sürdürülebilirliğini sağlayan başarılı iş insanı İsmail Berhan Perincekli Lebon ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

İsmail Berhan ' 'Türkiye'nin ilk pastanesi olması yönünden özel bir yeri olan Lebon'un kapanacağı geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Kökleri 1886 yılına dayanan pastane, oldukça tarihi bir dokuya sahip. Bu tarihi dokunun devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kapanan tarihi pastane Lebon'u devraldık. Amaçlarım arasında zaten kısa vadede restoran ve kafe sektöründe uluslararası bilinirliği olan bir marka oluşturmak istiyordum. Lebon, bu amaçlarımı yansıtan güzel bir proje."

Hedef Lebon'u dünyaya tanıtmak

İsmail Berhan, "Asıl hedefim; Lebon'u tüm dünyaya tanıtmak. Bununla birlikte tarihi pastaneyle ilgili alt yapı ve kurumsal çalışmalarımız sürüyor. Yakında İstanbul yapılanmasını tamamlamış olacağız. Sonrasında ise Dubai ve Londra başta olmak üzere birçok ülkede şube açmayı planlıyoruz. Böylelikle Lebon, 'tüm dünyaya açılan bir pastane' unvanını da kendine katarak sürdürülebilirliğini devam ettirecek" dedi.

İsmail Berhan Perincekli: Türkiye'nin ilk pastanesi Lebon'u yaşatarak markayı dünyaya duyuracağız

Bizim için ticari bir kârdan öte

İsmail Berhan, "Lebon benim için ticari bir kârdan ötedir. Bu işletmenin sürdürülebilir olmasını sağlamamız gerekir. Ayrıca dünya çapında böyle bir markayı duyurmak ülkemizin gurur duyacağı bir noktadır. Sadece İstanbul değil, dünyanın birçok yerinde bu tarihi yer hizmet vermesini sağlayacağız. Bu noktada kültürümüzü en iyi şekilde yansıtmak bizim hedefimiz." ifadelerine yer verdi.

Lebon'un marka bilinirliği artacak

İsmail Berhan, "En kısa zamanda işletmeyi tekrar aktifleştirerek marka bilinirliğini arttıracağız.Çalışmalarımız ve temennimiz bu yönde. Lebon adeta köklü bir ağaç gibidir; kökleri sağlam, tarihi ve estetiği ülkemizin nimetlerindendir. Buraya verilen emek paha biçilemez." dedi.

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Son Dakika Toplum İsmail Berhan Perincekli: Türkiye'nin ilk pastanesi Lebon'u yaşatarak markayı dünyaya duyuracağız - Son Dakika


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