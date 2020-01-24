İsmail Cem'in vefatının 13. yılı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Dışişleri ve Kültür Bakanlarından İsmail Cem'i saygı ve rahmetle andığını bildirdi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Cem'i vefatının 13. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

İsmail Cem'in "Veda" şiirinden bir dörtlük paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Veda şiirinde söylediği gibi, onun bir saniyesi bile boşa geçmemiş bir hayattı. Çok sevdiği ülkesine hizmet etmekten hiç vazgeçmedi. Eski Dışişleri Bakanımız, başarılı gazeteci, örnek devlet adamı İsmail Cem'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."