İsmail Cem Parkı Yakında Vatandaşların Hizmetine Sunulacak

Bu çalışmalar kapsamında Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Kurtderesi Mahallesi'nde yapılan İsmail Cem Parkı, yediden yetmişe herkesin rahatlıkla kullanabileceği örnek bir yaşam alanı haline geldi.

8000 metrekarelik alana yapılan ve büyük oranda yapımı tamamlanan parkta, engelli vatandaşlara yönelik engelsiz oyun grubu, spor aletleri, oturma gurupları kuruldu. 7'den 70'e her kesime hitap eden parkta yürüyüş ve koşu parkuru tamamlanmış olup, peyzaj çalışmaları, ağaç ve çiçek ekiminden sonra vatandaşların hizmetine sunulacak.

Samandağ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; " Belediye Başkanımız sayın Mithat Nehir'in öncülüğünde ilçemizin çoğu mahallesine yeni parklar ve yaşam alanları kazandırdık. Kurtderesi Mahallemizde 8000 metrekarelik alan üzerinde vatandaşlarımızın rahatça nefes alacağı, hoşça vakit geçirecekleri bir mekanı halkımıza kazandırıyoruz. Parkta bütün detaylar düşünülerek Samandağ'a yakışır bir yaşam olanı oluşturduk. Bu park Samandağ'a yeni bir soluk getirecek." İfadelerine yer verdi.