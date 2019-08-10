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İsmail Çipe Kayserispor'da

51 dakika önce

Kayserispor, Galatasaray'dan İsmail Çipe'yi iki yıllığına kiraladı.

İsmail Çipe Kayserispor'da, System.String[]
Kayserispor, Galatasaray'dan İsmail Çipe'yi iki yıllığına kiraladı.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray'da forma giyen genç kaleci İsmail Çipe'yi transfer etti. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki file bekçi ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. - İSTANBUL
İstikbal Mobilya, Galatasaray, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:13 Kaynak: İHA
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Galatasaraylı İsmail Çipe, Kayserispor'a kiralandı
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