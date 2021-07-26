İsmail Çokçalış 2024'e kadar Bursaspor'da

Bursaspor Kulübü, İsmail Çokçalış'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattıklarını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, genç futbolcusu İsmail Çokçalış'ın sözleşmesini 2024'e kadar uzattıklarını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel futbolcumuz İsmail Çokçalış'ın 2022 yılında bitecek olan sözleşmesi yapılan görüşmeler sonucunda 2024 yılına kadar uzatılmıştır. Sözleşmenin kulübümüze ve İsmail Çokçalış'a hayırlı olmasını dileriz." - BURSA