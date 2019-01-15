Son Dakika Haberleri: İsmail Çokçalış, Karacabey Belediyespor'da

İsmail Çokçalış, Karacabey Belediyespor'da

1 saat önce

Spor Toto 3'üncü Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, Bursaspor'da forma giyen genç savunma oyuncusu İsmail Çokçalış'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

İsmail Çokçalış, Karacabey Belediyespor'da, System.String[]


Spor Toto 3'üncü Lig takımlarından Karacabey Belediyespor, Bursaspor'da forma giyen genç savunma oyuncusu İsmail Çokçalış'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Kulüp lokalinde yapılan imza törenine, Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak ile yöneticiler katıldı. Başkan Uğur Koçak yaptığı açıklamada, "Bugün eksik olarak gördüğümüz savunma mevkiine Bursaspor'da forma giyen genç savuma oyuncusu İsmail Çokçalış'ı transfer ettik. İsmail Çokçalış'ın Karacabey Belediyespor'a önemli katkı koyacağına inanıyoruz. Her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

Genç oyuncu İsmail Çokçalış ise, transferinde yardımcı olanlara teşekkür ederek, anlaşma sağlandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Bursaspor alt yapısından yetişen 18 yaşındaki İsmail Çokçalış, Türkiye U16 ve U19 Milli Takım formalarını da giydi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:21 Kaynak: DHA

Bursaspor, Genç, Karacabey, Spor
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