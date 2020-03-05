İsmail Coşar ve eşi, son yolculuklarına uğurlandı - Son Dakika
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İsmail Coşar ve eşi, son yolculuklarına uğurlandı

6 saat önce

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde kentte ilk selayı okuyan emekli imam, ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar (70) ile eşi Sevim Coşar, son yolculuğuna uğurlandı.

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ANKARA'nın Polatlı ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde kentte ilk selayı okuyan emekli imam, ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar (70) ile eşi Sevim Coşar, son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki akşam saatlerinde Eskişehir- Ankara karayolunun Polatlı Duatepe mevkiinde meydana gelen kazada İsmail Coşar yönetimindeki 06 UC 214 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önde giden 06 PGT 75 plakalı TIR'a çarptı. TIR'ın dorsesinin altına girerek hurdaya dönen otomobilde İsmail Coşar ile yanında bulunan eşi Sevim Coşar, hayatını kaybetti.

Polatlı Devlet Hastanesi morgundan alınan Coşar çifti için, Kocatepe Camii'nde tören düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Başbakan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ankara Valisi Vasip Şahin, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Coşar çifti, öğle namazı sonrası Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.

Kocatepe Camii'nin ilk müezzini olan ve 40 yılı aşkın bu camide görev yapan İsmail Coşar, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbecilere karşı milleti meydanlara davet etmesi ile birlikte Ankara'da ilk selayı okuyan kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Görüntü Dökümü:

-Cenaze namazından görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera:  Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, -


İsmail Coşar, Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:09 Kaynak: DHA
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