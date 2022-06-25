Paylaşımında projede artık "geri sayıma geçildiğini" ifade eden Demir, "Anadolu gemimizde projenin son aşaması olan deniz kabul testlerine başladık ve çeşitli sistemler için testler icra ediyoruz. Doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra envantere alacağımız Anadolu'yla denizlerdeki gücümüze güç katacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TCG Anadolu'da deniz kabul testlerine başlandı - Son Dakika

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