İsmail Demir: 'ANKA- Şimşek' entegrasyonu başarıyla yapıldı - Son Dakika
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İsmail Demir: 'ANKA- Şimşek' entegrasyonu başarıyla yapıldı

17.06.2022 13:57
İsmail Demir: 'ANKA- Şimşek' entegrasyonu başarıyla yapıldı

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, "ANKA İHA'ya entegre edilen ve farklı faydalı yükleri taşıma kabiliyetli 'Şimşek' dronumuz istenilen bölgeye birçok kez başarıyla bırakıldı" dedi.

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, "ANKA İHA'ya entegre edilen ve farklı faydalı yükleri taşıma kabiliyetli 'Şimşek' dronumuz istenilen bölgeye birçok kez başarıyla bırakıldı" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yenilikçi teknolojiler alanında durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Sayılı ülke tarafından çalışılan hareketli platformdan başka bir hareketli platform bırakılması, kontrol edilmesi ve güvenli şekilde geri alınması ülkemizde başarıyla gerçekleştirildi. ANKA İHA'ya entegre edilen ve farklı faydalı yükleri taşıma kabiliyetli 'Şimşek' dronumuz istenilen bölgeye birçok kez başarıyla bırakıldı. İHA platform geliştirmesi yanında İHA üzeri kabiliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsmail Demir: 'ANKA- Şimşek' entegrasyonu başarıyla yapıldı - Son Dakika

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