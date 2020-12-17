İsmail Demir: "Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı" - Son Dakika

İsmail Demir: "Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı"

17.12.2020 10:44

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in konuk olduğu AA Finans Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in konuk olduğu AA Finans Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)

İsmail Demir: "Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı. Kredi mekanizmasının kullanılacağı yerde ana yüklenici devreye girer."

İsmail Demir: Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı
İsmail Demir: Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı
İsmail Demir: Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı
İsmail Demir: Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı

İsmail Demir, Finans, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsmail Demir: 'Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı' - Son Dakika


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