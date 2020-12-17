İsmail Demir: "Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı" - Son Dakika

İsmail Demir: "Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in konuk olduğu AA Finans Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in konuk olduğu AA Finans Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA Finans Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (3) İsmail Demir: "Bizim finansal erişime ihtiyacımız yok, şimdiye kadar olmadı. Kredi mekanizmasının kullanılacağı yerde ana yüklenici devreye girer."

Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu

BioNTech aşısının elitlere yapılacağı iddialarına Bakan Koca'dan cevap: Aşıyı vatandaşın riskine göre yapacağız, sınıfına göre değil

Bolu'da Akşemseddin Hazretleri Türbesi'ne Fransız tarzı tente takılması tepkilere neden oldu

Aşka gelen Ebru Şahin, Cedi Osman ile romantik pozlarını paylaştı

Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş

Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin kurşun geçirmez camın arkasından yaptığı konuşma alay konusu oldu

Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu