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İsmail Demir'den 'ASELSAN' açıklaması: Dezenformasyon, gerçekten şaşırıyoruz - Son Dakika

İsmail Demir'den 'ASELSAN' açıklaması: Dezenformasyon, gerçekten şaşırıyoruz

08.12.2021 14:50
İsmail Demir'den 'ASELSAN' açıklaması: Dezenformasyon, gerçekten şaşırıyoruz

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın satılacağına dair iddialarla ilgili, "Gerçekten biz şaşırıyoruz.

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın satılacağına dair iddialarla ilgili, "Gerçekten biz şaşırıyoruz. Bu yine bir dezenformasyonun parçası" dedi.

Kocaeli Sanayi Odası tarafından Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen SANTEK Dijital Fuarı'nın açılışı ile Kocaeli Savunma Sanayi İl Buluşması'na katılan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ASELSAN'ın satılacağına yönelik iddialara cevap verdi. Gazetecilere açıklamada bulunan Demir, "Gündemdeki iddialar nedir? Kim yapmış? Nasıl yapmış? Gerçekten biz şaşırıyoruz. Bu yine bir dezenformasyonun bir parçası. ASELSAN malumunuz Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın çoğunluk hissesine sahip olduğu bir şirket. Yüzde 25'i halka açık bir şirket. Vakfımızın bir şirketi. Büyük savunma sanayi şirketlerimizin çoğu ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN; bunların büyük hisseleri Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na ait. ASELSAN'ın olsun, TUSAŞ'ın olsun, HAVELSAN'ın olsun, çeşitli ülkelerde ve ülkemizde de ortaklıkları ve alt şirketleri var. Durum bu. Bu açıklamayı yapma gereği bile bana biraz tuhaf geldi" diye konuştu.

'BİZ YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'ASELSAN'ın borsada halka açık şirket olduğunu kaydeden Demir, "Bu şirket hakkında yapılacak herhangi bir spekülasyonun gerçekten çok önemli ve ciddi sonuçları olur. Zaten ASELSAN yasal olarak da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na herhangi bir hareketini bildirmek zorunda. Bu dezenformasyon meselesi gerçekten, savunma sanayi konusunda da siyasete alet edilmemesini kaç kere söyledik. Biz yolumuza devam ediyoruz. Şirketlerimiz teknoloji alanında, savunma sanayi alanında çalışmalarına devam ediyorlar. Bu arada tabi ki ortaklıklar yapıyorlar. Çeşitli alt şirketler kuruyorlar. Çeşitli ülkelerde yapılanmaları devam ediyor. Normal profesyonel şirketlerin çalışmalarının gerektiği gibi çalışıyorlar. Bu konuda söyleyeceklerimiz bunlar" dedi.Savunma sanayi il buluşmalarını da değerlendiren İsmail Demir, "Çok çeşitli illere gittik ve gitmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin bütün kabiliyetlerinin bu sanayi ve teknoloji yolculuğumuzda, ileri teknolojiler yolculuğumuzda masada olması gerekiyor. Genç bir sanayi altyapımızın savunma sanayi özelinde yapacağı katkılar da çok önemli. Onun için kabiliyetleri yerinde tespit etmek, yerinde görmek, onlarla beraber belirli hedeflere doğru yürümek ve teknoloji derinliğimizi, yeni buluşları, inovatif yaklaşımları hep beraber hayata geçirmek durumundayız. Bu bir anlamda Türkiye'nin bir yolculuğu. Bunda da bütün varlığımız, bütün kabiliyetlerimizin masada ve alanda olması gerekiyor. Onun için geniş ölçüde bir tarama yapıp, şirketlerimizle el ele çalışıp, olası bütün kabiliyetleri, mümkün olan en ileri seviyede desteklemek, hayata geçirmek ve kullanmak istiyoruz. Bu tabi sadece sanayi buluşması olmuyor. Aynı zamanda gittiğimiz yerlerde üniversitelerimizde gençlerimizle de buluşuyoruz. 7'den 77'ye bütün insan kaynağımızın bu konuda yetkinliklerini ortaya koyması gerekiyor. Bunu koyduğumuzda da çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

İsmail Demir'den 'ASELSAN' açıklaması: Dezenformasyon, gerçekten şaşırıyoruz
İsmail Demir'den 'ASELSAN' açıklaması: Dezenformasyon, gerçekten şaşırıyoruz
İsmail Demir'den 'ASELSAN' açıklaması: Dezenformasyon, gerçekten şaşırıyoruz

Kocaeli Sanayi Odası, Savunma Sanayi, İsmail Demir, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İsmail Demir'den 'ASELSAN' açıklaması: Dezenformasyon, gerçekten şaşırıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmail Demir'den 'ASELSAN' açıklaması: Dezenformasyon, gerçekten şaşırıyoruz - Son Dakika
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