İsmail Demir'den 'Marlin SİDA' paylaşımı - Son Dakika
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İsmail Demir'den 'Marlin SİDA' paylaşımı

15.09.2022 11:23
İsmail Demir'den 'Marlin SİDA' paylaşımı

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı Marlin SİDA'nın Türkiye tarafından geliştirildiğini açıkladı.

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı Marlin SİDA'nın Türkiye tarafından geliştirildiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye sahada oyun değiştirici olarak gösterilen SİHA'larından sonra, SİDA'larıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Marlin SİDA, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı oldu. Geriden gelen değil, öncü olan Türkiye" dedi. İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan Marlin SİDA'nın, üstün teknolojisi ve taşıyabildiği faydalı yüklerle benzerlerinden ayrıştığı belirtildi. Savunma Sanayii Başkanlığı Koordinasyonu'nda, ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğinde yerli olarak geliştirilen Marlin'in, kıyı veya açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılması planlanıyor.


YORUMLAR
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İsmail Demir 'Marlin SİDA'yı böyle paylaştı: Dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı İsmail Demir 'Marlin SİDA'yı böyle paylaştı: Dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı Türk savunma sanayisi 'MARLIN SİDA' ile dünyada ilke imza attı Türk savunma sanayisi 'MARLIN SİDA' ile dünyada ilke imza attı Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası heyecanı Kayseri'de yaşanacak Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası heyecanı Kayseri'de yaşanacak
Kaynak: DHA

İsmail Demir, Türkiye, SİDA, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsmail Demir'den 'Marlin SİDA' paylaşımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsmail Demir'den 'Marlin SİDA' paylaşımı - Son Dakika
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