İsmail Demir 'Marlin SİDA'yı böyle paylaştı: Dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı - Son Dakika
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İsmail Demir 'Marlin SİDA'yı böyle paylaştı: Dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı

15.09.2022 17:03

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı Marlin SİDA'nın Türkiye tarafından geliştirildiğini açıkladı. ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi iş birliğiyle dünyanın elektronik harp kabiliyetlerine sahip ilk insansız su üstü aracının deniz üstündeki manevra kabiliyeti ve hızı kendisine hayran bıraktı.

Türkiye son yıllarda savunma sanayii alanında gösterdiği performansla düşman ve rakip ülkelere gözdağı vermeye devam ediyor.

Yerli İHA, SİHA, ATAK, orta ve uzun menzilli füzeler geliştirilen savunma sistemleriyle birlikte gücüne güç katan ordumuz, denizde de hakimiyetini pekiştirecek bir silaha imza attı.

İsmail Demir'den 'Marlin SİDA' paylaşımı

ÇOK SÜRATLİ VE ÜSTÜN TEKNOLOJİYE SAHİP

İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan MARLIN SİDA, üstün teknolojisi ve taşıyabildiği faydalı yüklerle benzerlerinden ayrışıyor.

İsmail Demir'den 'Marlin SİDA' paylaşımı

OLASI DENİZ SAVAŞINDA TAARRUZ VE SAVUNMA MAKSADIYLA KULLANILACAK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen MARLIN'in, kıyı veya açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılması planlanıyor.

İsmail Demir'den 'Marlin SİDA' paylaşımı

"SAHADA OYUN DEĞİŞTİRİCİ TÜRKİYE"

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye sahada oyun değiştirici olarak gösterilen SİHA'larından sonra, SİDA'larıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Marlin SİDA, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı oldu. Geriden gelen değil, öncü olan Türkiye" dedi.

İsmail Demir'den 'Marlin SİDA' paylaşımı
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Kaynak: DHA

İsmail Demir, Türkiye, SİDA, su, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsmail Demir 'Marlin SİDA'yı böyle paylaştı: Dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsmail Demir 'Marlin SİDA'yı böyle paylaştı: Dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı - Son Dakika
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