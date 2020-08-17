İsmail Demir: Dünyada en fazla ciro yapan savunma şirketleri listesine 7 şirketimiz girdi - Son Dakika

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, Defence News Dergisi'nin dünyada en fazla ciro yapan savunma şirketleri listesine 7 Türk şirketinin girdiğini açıkladı.

Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, milli savunma sanayisinin her geçen gün daha da büyüdüğünü belirtti. Demir, "Defence News Dergisi'nin dünyada en fazla ciro yapan savunma şirketleri listesine 7 şirketimiz girdi. Dört yıl önce listede 2 şirketimiz yer alırken bugün bu sayının 7'ye yükselmesi bizi son derece mutlu etti. Listede yer alan şirketlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Hedefimiz bu listede daha fazla savunma şirketiyle yer almak" ifadesini kullandı.