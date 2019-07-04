Son Dakika Haberleri: İsmail Demir: "Enerji kaynağının, transit geçilen yerin ve sistemin kendisinin güvenliği ayrılmaz...
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İsmail Demir: "Enerji kaynağının, transit geçilen yerin ve sistemin kendisinin güvenliği ayrılmaz...

1 saat önce

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM ThinkTech "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli"nde konuştu.

İsmail Demir:
- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, STM ThinkTech "Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler Paneli"nde konuştu. (1)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:30 Kaynak: AA
İsmail Demir, Güncel
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