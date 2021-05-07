İsmail Demir: F-35 konusuna çözüm için diyalog süreci başlayacak - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının hukuki zemininin olmadığını belirterek, "Uçaklarımızla ilgili oluşan haklarımızın zayi olmaması için hukuk temelli yaklaşımla müttefiklik ruhuna da aykırı olmayacak şekilde çözüm bulunmasıyla ilgili diyalog süreci başlayacak" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, başkanlıkta düzenlenen programda, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması ve F-35'lerin bir kısmının verilmemesi konularının hukuki zemininin olmadığını kaydeden Demir, mutabakat zaptına dayalı ortaklık olduğunu belirtti. Demir, "Biz bu imzalanan metin çerçevesinde, ana ülke olsa bile herhangi bir ortağın 'Diğer ortağı çıkarttım' demekle çıkartamayacağını söyledik; çünkü bu metne göre herhangi bir ortağın buradan çıkarılması ancak bütün ortakların oy birliğiyle olur veya kendisi çekilir. Bunun hiçbiri gerçekleşmediği halde 'Türkiye'yi çıkardım' açıklamalarının hukuki zemini yoktur. Geçen ay yazılan bir mektupta da ABD'liler bunu bir nevi itiraf etmiş oldular; çünkü söylediklerine göre bu mutabakat zaptı çerçevesinden kendileri çekildiklerini, ayrı bir mutabakat zaptı ile işe devam edeceklerini bildiriyorlar" dedi.

DİYALOG SÜRECİ İsmail Demir, F-35 süreciyle ilgili temasları ve diyaloğu sürdürme iradeleri olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar konuyla ilgili sadece biz yaptık oldu, deyip basına verdikleri demeçlerle bu işi yürütürken, görüşme taleplerimizle ilgili bir suskunluk varken, böylece görüşme zinciri açılmış olacak. Neticesinde de bu ortaklık çerçevesinde, uçaklarımızla ilgili oluşan haklarımızın zayi olmaması, hukuk temelli bir yaklaşımla müttefiklik ruhuna da aykırı olmayacak şekilde bir çözüm bulunmasıyla ilgili diyalog süreci başlayacak. Beklentimiz o ki ittifak ruhu içinde birbirleriyle ilişkileri olmuş ve olacak iki müttefikin belirli bir adil ölçüde bu meseleyi çözümlemeleri beklenir. Konuşmazsan hiçbir şeyi çözemezsin bir yandan konuşmamız başlamış oldu" diye konuştu.'MİLLİ MUHARİP UÇAK PROJESİNE YÜKLENECEĞİZ'Demir, 'Milli Muharip Uçak' projesine bütün güçleriyle yükleneceklerini de belirterek, "Bunu en kısa zamanda hayata geçirmek üzere çalışacağız. Tabi bu cevabı verdiğimizde de bunu bir hayalperest vizyon olarak kullanmak da istemiyoruz. Meselenin zorluğunu ben her ortamda vurguluyorum. Bunu mazeret üretmek için değil ne kadar çok çalışmamız, ne kadar bu işi sıkı tutmamız gerektiğini vurgulamak açısından söylüyorum" dedi. 'SİPER'İ 2023 BİTMEDEN DEVREYE ALIRIZ'Yüksek irtifa hava savunma sistemi 'SİPER'le ilgili de açıklamada bulunan Demir, "Kamuoyunun SİPER beklentisini anlıyoruz ancak ona giden yolda bazı adımlar var. Hava savunma katmanlı bir yapıdır. 'SİPER' sistemi kendi bir menzil ve önleme kabiliyeti var ancak o kabiliyette sistemi kurduğunuzda bile hiç ummadığınız yerden çok fazla saldırı alıp zarar görebilirsiniz" dedi.İsmail Demir, yüksek irtifa hava savunma sistemi 'SİPER'den önce bir ara ürün beklentileri oluğunu belirterek, "100 kilometreye kadar etkili menzil ve 20 kilometrenin üzerinde bir irtifa ile gündeme gelecek. Ondan sonra da 'SİPER' gelecek. Yani bu basamakları teker teker çıktığımız bir yolculuk. Sistemin parametreleri birbirinin üzerine koyarak gidiyor, birinden öğrendiğinizi diğerinde uyguluyorsunuz. O açıdan da bu kademelendirmeye dikkat çekmek istedim. 'SİPER'i de 2023 bitmeden devreye alırız" diye konuştu.