İsmail Demir: 'Gökdoğan' füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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İsmail Demir: 'Gökdoğan' füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi

10.07.2022 15:17

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Gökdoğan' görüş ötesi füzesinin, radar arayıcı başlıkla atış gerçekleştirdiğini açıkladı.

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Gökdoğan' görüş ötesi füzesinin, radar arayıcı başlıkla atış gerçekleştirdiğini açıkladı. Demir, 'Gökdoğan' ve 'Bozdoğan' füzelerinin, bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edileceğini belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gökdoğan görülmeyeni de vuracak. Göktuğ projemiz kapsamında testleri süren milli hava füzelerimizden Gökdoğan görüş ötesi füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi ve önemli bir aşama daha tamamlandı. Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerimizi bu yıl TSK'ya teslim edeceğiz. Milletimize verdiğimiz bu bayram hediyesi için emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsmail Demir: 'Gökdoğan' füzemiz, radar arayıcı başlıkla atışını gerçekleştirdi - Son Dakika

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